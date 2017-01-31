В Хабаровском крае инспектор ДПС придумал нарушение жителю Чегдомына

Бывший сотрудник Госавтоинспекции в Хабаровском крае будет отвечать в суде за служебное преступление. Мужчина хотел улучшить результаты своей работы. Он решил «сочинить» правонарушение, виновником которого сделал автолюбителя из Чегдомына.

По версии следствия, 1 ноября 2015 года обвиняемый составил служебный протокол, где указал, что один из жителей посёлка Чегдомын якобы нарушил правила безопасности дорожного движения — он управлял автомобилем, проигнорировав наличие ремня безопасности и обязанность пристегнуться. Водителя привлекли к административной ответственности — его обязали заплатить тысячу рублей штрафа. Впоследствии выяснилось, что автолюбитель в этот день отсутствовал в населённом пункте.

При выяснении обстоятельств дела нерадивый сотрудник ДПС дал признательные показания. Он рассказал, что совершил преступление для того, чтобы улучшить показатели собственной работы. Руководство уволило 31-летнего мужчину из органов внутренних дел.

«Отдельно необходимо отметить, что в июле 2016 года данный мужчина приговором суда уже был осуждён за совершение двенадцати подобных преступлений. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Расследование очередного уголовного дела, которое завели на бывшего правоохранителя по статье «Служебный подлог», окончено. Теперь экс-инспектору ДПС предстоит ответить за свою выдумку в суде. Согласно УК РФ, по данной статье мужчине грозит до двух лет реального лишения свободы.