Комсомольчанина поймали в магазине с похищенными утюгом и сковородой

Он прятал товары под своей курткой и уходил с ними в течение двух недель

В Комсомольске стражи правопорядка поймали с поличным злоумышленника, который систематически похищал товары из магазина. Он оставался безнаказанным в течение двух недель, пока один из работников не обратился к стражам правопорядка за помощью.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило заявление от сотрудника магазина на улице Кирова. Он рассказал, что из торгового павильона кто-то похитил несколько предметов посуды и бытовой техники. При исследовании записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что в течение двух недель практически каждый день неизвестный приходил в магазин и, убеждаясь, что за его действиями никто не наблюдает, прятал чужое имущество под свою куртку, после чего скрывался.

Когда злоумышленник снова пришёл в магазин, стражи правопорядка задержали его с поличным. Под верхней одеждой 32-летнего местного жителя они нашли утюг и сковороду. На допросе мужчина объяснил, что похищенное имущество он продал неизвестному, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания. Раньше у злоумышленника уже были проблемы с законом. Теперь, как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, он стал фигурантом нового уголовного дела.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях. Так, житель краевой столицы систематически воровал автомобильные детали, чтобы торговать ими. Полицейские обнаружили у него дома целый склад промаркированных полотен и зеркальных блоков. А другой злоумышленник из Хабаровска в течение двух месяцев понемногу воровал детали с заброшенного железнодорожного тупика и сдавал их в металлолом.