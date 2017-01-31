В Хабаровском районе после ремонта котельной "потеряли" 1,6 миллиона

В Хабаровском муниципальном районе прокуроры выявили факт мошенничества при ремонте котельной в селе Осиновая Речка. Работы выполняло ООО «Стройсервис», которое получило на выполнение заказа больше 2,7 миллиона рублей. Но оказалось, что по факту на ремонт потратили только 1,1 миллиона, а остальное кто-то похитил.

Установлено, что в июле 2015 года отдел формирования и исполнения муниципального заказа администрации Хабаровского района заключил с ООО «Стройсервис» муниципальный контракт на проведение капитального ремонта сельской котельной. Сумма составила больше 2,7 миллиона рублей. Компания выполнила все работы в срок, предприятию перевели деньги в полном объёме. Но прокуратура в ходе проверки выяснила, что фактически ремонт обошёлся в сумму чуть больше 1,1 миллиона. Неустановленное лицо похитило свыше 1,6 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, надзорный орган направил материалы проверки для принятия процессуального решения. Следователи решили возбудить уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожей ситуации, которая возникла при строительстве котельной в посёлке Олимпийском Верхнебуреинского района. Там материалы подменили на низкокачественные. В отношении директора ООО «Берег» возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».