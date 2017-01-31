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Аэрофлот увеличил пассажиропоток линии Хабаровск − Москва − Хабаровск: РИА "Восток-Медиа"
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Аэрофлот увеличил пассажиропоток линии Хабаровск − Москва − Хабаровск

Аэрофлот увеличил пассажиропоток линии Хабаровск − Москва − Хабаровск
Годовой рост составил почти 10 %
31 января 2017, 12:35
Транспорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Количество перевезённых пассажиров на cобственных рейсах «Аэрофлота» по маршруту Хабаровск – Москва – Хабаровск по итогам прошлого года выросло на 9,9 % и составило 422 тысячи человек, что болше чем на 38 тысяч больше, чем за аналогичный период 2015 года. Также увеличилось число граждан, воспользовавшихся «плоскими тарифами», и расширился перечень транзитных направлений. Наиболее популярными у хабаровчан по-прежнему остаются Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь и Анапа.

На дальневосточных направлениях — из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска в Москву и обратно — пассажиропоток в минувшем году составил почти 1 миллион 495 тысяч человек, что на 92 тысячи 635 человек больше, чем в 2015 году. В процентном отношении эта цифра составила 6,6 процента.

Напомним, обозначив Дальний Восток как стратегический приоритет, «Аэрофлот» ведёт постоянную работу по развитию этого направления, в том числе через программу «плоских тарифов» на перелёты из столицы России во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Рост пассажиропотока обусловлен, в том числе, и действием данной программы, которая продолжила работу и в этом году. До 31 декабря 2017 года билет по фиксированным минимальным ценам в экономическом классе на рейсы «Аэрофлота» из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана в Москву и обратно можно приобрести за 22 тысячи рублей в одну сторону — за 13,2 тысячи, с учётом такс и сборов. С 2016 года билеты, приобретённые по «плоскому тарифу», стали возвратными. «Плоские тарифы» для «Аэрофлота» — не коммерческая, а исключительно социальная акция, поскольку билеты по таким тарифам продаются ниже себестоимости.

В целом за двенадцать месяцев 2016 года «Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 миллиона пассажиров, что на 10,3 % превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 14,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток клиентов компании — на 11,6 %. Предельный пассажирооборот группы вырос на 10,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предельный пассажиропоток компании — на 8,9 %. Процент занятости пассажирских кресел по «Группе «Аэрофлот» увеличился на 3,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,5 %, по компании показатель увеличился на 2,0 процентных пункта до 81,3 %. 

 
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