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2016-й в Хабаровском крае: чупакабра, пьяная медведица и голый мужик: РИА "Восток-Медиа"
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2016-й в Хабаровском крае: чупакабра, пьяная медведица и голый мужик

2016-й в Хабаровском крае: чупакабра, пьяная медведица и голый мужик
Корреспонденты РИА "Восток-Медиа" вспомнили, чем удивлял уходящий год
30 декабря 2016, 16:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", группа "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте", пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье", instagram.com, pixabay.com

Уходящий 2016-й год в череде событий запомнился не только громкими заявлениями чиновников, скандалами, яркими и зрелищными событиями, а также вполне простыми, но тем не менее удивительными ситуациями. Сообщения, которые поступали из разных уголков Хабаровского края, собрали в топ-10 корреспонденты РИА «Восток-Медиа».

Жители региона — люди, которые умеют удивлять. Это не только периодически утверждают представители власти, но и не перестают подтверждать сами граждане. С завидной изобретательностью провинциалы доказывают, что по уровню смекалки, находчивости, самобытности ничем не уступают тем, кто живёт по ту сторону Урала, и даже иностранцам.

Так, ради того, чтобы в краевой столице появился долгожданный аквапарк, люди готовы раздеться даже зимой. Местные власти и инвестор осенью этого года не смогли прийти к согласию, из-за чего проект развлекательного комплекса, возведения которого ждут в Хабаровске уже несколько лет, снова завис в воздухе. Чтобы повлиять на ситуацию и доказать, что аквапарк таки нужен, две девушки запустили соответствующий флешмоб и 29 ноября разделись до купальников.

Вообще хабаровчанки не первый год известны всей России своими красивыми формами. Не отстают от них и мужчины. Правда, более скромно. В «костюме Адама» один из представителей сильного пола в середине сентября разгуливал так, что очевидцы с трудом могли оценить сложение его фигуры. Он оказался на крыше 14-этажного дома. Интернет-пользователи предположили, что туда забрался чей-то любовник, а представители «управляйки», в чьём ведении находится здание, и вовсе заподозрили фотомонтаж.


Отметились хабаровчане и своей креативностью. Летом в центре обсуждения оказался творческий подход, с которым к рекламе своей компании подошли представители одной из юридических фирм города. На «помощь» в раскрутке они привлекли норвежского террориста Андерса Брейвика, чьим изображением украсили свой баннер. Правда, горожане не приняли такой рекламный ход: большинство людей высказались о нём негативно, а представитель депутатского корпуса Анна Ридняк пообещала даже написать жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы. Вроде бы, всё закончилось полюбовно.
 

Жители Хабаровского края — люди творческие и толерантные. Даже когда у них заканчивается терпение наблюдать, как творится какое-либо беззаконие, они подойдут к решению проблемы с присущей креативностью. Так, в августе в Железнодорожном районе краевой столицы люди повесили знак, который грозит «штрафом по морде» тем, кто устроит в окрестностях свалку мусора. Просто, безапелляционно, по-мужски и весьма убедительно. Но при этом — весьма оригинально.

Предупредительные знаки в Хабаровском крае нужны, поскольку среди населения, пусть и в меньшинстве, но ещё остались асоциальные элементы, готовые подчас поступиться нормами морали, общежития и Административного кодекса. Когда увещевания не действуют, творческим людям приходится пугать местных жителей в присущей им находчивой манере. Так, чтобы беспечные горожане не лезли купаться в небезопасных для этого местах, активисты-общественники установили «отталкивающий» плакат: на нём были изображены тела утопленников — и взрослых, и детей — разбухшие и посиневшие. Это должно было уберечь людей от несчастья и уменьшить число трагедий на Амуре. Но потом плакат убрали: уж слишком он показался зловещим.

Отпугивать соплеменников в Хабаровском крае приходится даже от простых кустов. Известны случаи, когда дачники в стремлении украсить собственные усадьбы «ворошат» чужие насаждения. В столице региона администрация Дома культуры профсоюзов решила охранять свои растения табличками с надписью: «Кусты заговорены от воровства». И, по словам сотрудников ДК, такая мера не первый год работает. Заговор и сглаз кого угодно отпугнут.

Жители Хабаровского края верят во всяческую мистику и слишком много смотрят соответствующих телепрограмм. После этого сначала в полицейских сводках, а затем и в СМИ появляются сообщения, что людей навещает «неизвестная сущность, похожая на собаку, только на двух лапах, которая поедает домашних животных». Такое заявление не может не вызвать удивления. Волей-неволей история напомнила пуэрториканские легенды о чупакабре. Правда, позже выяснилось, что (по официальной версии) это были всё-таки бродячие собаки. Как говорится, истина где-то рядом.

В конце октября в селе Виноградовка Хабаровского края местные жители и вовсе обнаружили обломки неопознанного летающего объекта. «Ракету» — так назвали НЛО местные — пришлось осматривать специалистам. Оказалось, что инопланетяне тут ни при чём, а в находке нет ничего мистического. Директор Хабаровского аэрокосмического музея объяснил, что вероятнее всего, это обтекатель радиолокационной станции истребителя. А ведь так хотелось верить, что мы не одни во Вселенной.

Удивлять в Хабаровском крае умеют не только люди, но и звери. Так, в сентябре бурая медведица, которую потом окрестили Машей, подтвердила расхожее на западе России мнение, что на Дальнем Востоке все пьяные, а медведи ходят по улицам. Хищница стала объектом обсуждения после того, как в селе Казакевичево пробралась в чужой сад и наелась опавших перебродивших груш. Опьянев, медведица залегла в прохладном сарае, где её «повязали» охотоведы. Вроде бы балалайки при ней не было.

В Хабаровском крае вызвать удивление способна даже простая яма на дороге. Прежде чем её могут ликвидировать, в ней успеет «вырасти» дерево, которое потом переродится в доску, а лишь потом за провал возьмутся дорожные службы. На это требуется каких-то три дня. Что именно вызывает здесь удивление, мы нарочно подчёркивать не станем.

На этом редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ставит точку и желает своим читателям больше удивляться в 2017 году. С наступающим!

 
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