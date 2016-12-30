Жителя Узбекистана отправили в колонию за нападение на хабаровчанина

В дальневосточной столице суд вынес приговор гражданину Узбекистана, которого обвинили в разбойном нападении на местного жителя. Жертвой стал попутчик злоумышленника, у которого тот заметил и захотел присвоить себе золотой браслет.

В судебном заседании установлено, что в ночь с 16 на 17 мая 2015 года 21-летний подсудимый подвозил на своём автомобиле хабаровчанина. Кроме браслета, обвиняемый увидел у жителя краевого центра сотовый телефон. Злоумышленник решил похитить эти вещи. Когда пассажир вышел из машины, подсудимый потребовал, чтобы он снял ювелирное украшение. Хабаровчанин попытался убежать, но гражданин Узбекистана догнал его и ударил палкой по голове. Врачи выявили у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Его ущерб оценили в сумму больше 240 тысяч рублей.

Центральный районный суд Хабаровска приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, этот срок парень проведёт в исправительной колонии строгого режима.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о более жестоком случае. Во время посиделок на берегу притоки Амура пьяный гражданин Узбекистана и его знакомый поссорились с одной из женщин. В процессе конфликта подсудимый предложил своему товарищу убить потерпевшую. Сначала соучастники избили её руками и ногами, затем подсудимый отнёс жертву на берег протоки, где второй задушил потерпевшую верёвкой. После этого сообщники утопили тело в воде, прижав его камнем. Испугавшись, что другая женщина может позвонить в полицию и рассказать о преступлении, мужчины убили и её. Одного из них уже осудили, он получил 14 лет колонии.