Хабаровчанин из-за бытовой ссоры избил свою сожительницу до смерти

Жителя Хабаровска обвиняют в том, что он причинил смертельные травмы своей сожительнице. Причиной проявлений гнева стала бытовая ссора. Злоумышленник обнаружил женщину бездыханной уже утром.

Происшествие случилось вечером 24 декабря в Кировском районе дальневосточной столицы. По версии следствия, 40-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своей 50-летней сожительницей. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина разозлился и жестоко избил женщину, а потом лёг спать. Утром 25 декабря он проснулся и обнаружил, что его сожительница мертва.

Раньше мужчину уже судили за оборот наркотиков, теперь на него завели новое уголовное дело. В ходе следствия обвиняемый раскаялся и дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих происшествиях. В Индустриальном районе Хабаровска, в сторожке одной из организаций, мужчина избил до смерти своего приятеля табуреткой за то, что тот грубо вёл себя со своей сожительницей. А житель Ванино увидел свою даму в момент интимной близости с другим мужчиной и избил его, и тот скончался от полученных травм.