Сноупарк на набережной в Хабаровске откроют 1 января

В первый день Нового года на набережной Амура в краевой столице появится ещё одно место отдыха. У стадиона имени Ленина откроется сноупарк. Сейчас там монтируют подъёмники и доделывают трассы.

«Недостатка снега можно не бояться. Мы закупили снежную пушку и месяц засыпали гору, чтобы сделать трассы. Для сноуборда они практически не изменятся, а вот дорожки, на которых можно прокатиться на тюбингах, мы переделали. Сейчас там есть две трассы для детей — малышей и ребят постарше, а также большая трасса для взрослых, которая протянется почти до самого катка», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» партнёр компании «Горки-Парк» Иван Салтыков.

Трасса пройдёт мимо нового «деревянного» кафе. Его открытие также намечено на 1 января 2017 года. Сейчас оно работает в тестовом режиме. Прокатиться в сноупарке и отдохнуть в новой точке общепита на набережной можно будет с 12:00.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сноупарк на набережной впервые открыли в 2015 году. У основ идеи стоял сноубордист с 15-летним стажем, многократный победитель международных соревнований Алексей Суворов. За его плечами помощь в создании крупных сноуборд-парков в Пекине, а также в Хабаровском крае — на Амуте и Холдоми.

Сам каток на берегу будет работать и в новогоднюю ночь. Как сообщало агентство, отдыхать там хабаровчане смогут до пяти утра. Организаторы праздника подготовили праздничную программу и несколько приятных бонусов.