Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" проявил свои бойцовские качества

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев после повторного матча с «Кузбассом» поблагодарил своих игроков за самоотверженность и отдал должное кемеровской команде, которая достойно проявила себя в двух матчах.

«Я скажу про два матча, за серию, как сейчас принято говорить. Понятно, что изначально мы были в несколько разных ситуациях: у нас седьмой–восьмой матч, у нас не было большого перерыва, команда находится в хорошем физическом состоянии. Ребята смогли собраться после первой игры, проявили свои бойцовские качества», — рассказал Михаил Юрьев.

Наставник кемеровской команды Николай Кадакин отметил, что оба матча прошли тяжело, во второй игре его команде не хватило голевых моментов. Главный тренер «Кузбасса» поблагодарил своих игроков за то, что они доказали себе — им по силам играть на равных с любым соперником.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в заключительном матче 2016 года хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» в гостях сломил сопротивление кемеровского «Кузбасса». «Армейцы» смогли реабилитироваться перед болельщиками за первую встречу, завершившуюся ничьей, и победили со счётом 7:5.

В дальневосточную столицу «армейцы» вернутся 31 декабря, а 5 и 6 января 2017 на своём льду проведут последние матчи первого этапа. Противостоять хабаровчанам будет серебряный призёр предыдущего чемпионата — иркутская «Байкал-Энергия».