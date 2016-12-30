В Хабаровском крае в 2017 году плотнее займутся вопросами занятости

Правительство Хабаровского края заключило трёхстороннее соглашение в сфере регулирования социально-трудовых отношений на три года. Кроме губернатора Вячеслава Шпорта, документ подписали председатель правления Союза работодателей Хабаровского края Александр Пекарш и председатель краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.

«Подписанное соглашение стало уже четырнадцатым по счёту. На протяжении всего 2016 года велась кропотливая подготовка документа. В итоговом варианте мы пришли к общему пониманию базовых принципов социально-трудовых отношений. Сегодня в нём учтены все последние изменения федерального законодательства. Считаю, что реализация соглашения внесёт весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы Хабаровского края», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

В течение следующих трёх лет стороны будут совместными усилиями развивать принципы социального партнёрства, легализации труда, системы профессиональной мобильности и профориентации. Специалисты выработают критерии независимой оценки квалификации работников, займутся повышением возможности внутрипроизводственного обучения с учётом экономики края. Как сообщает пресс-служба правительства региона, особое внимание уделят занятости инвалидов, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных, испытывающих трудности в поиске рабочего места, молодёжи в возрасте от 18 до 20 лет, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.