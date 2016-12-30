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Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов

Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
Они закрыты с 30 декабря по постановлению администрации города
сегодня, 11:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сразу несколько маршрутов перестали существовать в краевой столице с пятницы, 30 декабря. С сегодняшнего дня они закрыты по постановлению городской администрации. Это автобусы № 60, 72, 79, 86 и 87. Пассажиры остались без удобных маршруток, а водители — без работы.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», некоторые маршруты автобусов предложили закрыть эксперты из Тихоокеанского государственного университета. По мнению создателей новой схемы городского транспорта, дублирующие маршруты мешают разгрузке дорог и увеличению прибыли транспортной сети.

«Автобусы не смогут работать. За выход на линию без маршрутной карты придётся заплатить штраф 300 тысяч рублей. Срок действия карты завершился 29 декабря. Рисковать никто не будет, водители в очередной раз остаются без работы», — рассказала корреспонденту агентства председатель правления некоммерческого партнерства «Ассоциация пассажирских перевозчиков города Хабаровска» Светлана Тремасова.

В начале июля начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый на общественных слушаниях по проекту новой городской маршрутной сети, в которую эти автобусы не вписываются, заверял горожан, что до декабря муниципальные власти будут прислушиваться к мнению пассажиров и даже смогут отменить постановление. Однако уже в конце июля он заявил, что судьба маршрутов решена — возвращать их не будут.

Предприниматели, работавшие на закрытых маршрутах, и пассажиры обращались в разные инстанции с просьбой повлиять на ситуацию, но помощи так и не получили. Краевая Законодательная Дума предлагала перенести вступление в силу постановления на полгода, чтобы не оставлять людей без вытребованных маршрутов, однако управление транспорта не пошло навстречу перевозчикам, профсоюзам и парламентариям.

Депутат городской Думы Андрей Никонов заявил, что опрос об отмене маршрутов, который проводила администрация Хабаровска, сделали бездарно, для галочек чиновников. Сейчас народный избранник предлагает провести ещё одну встречу всех заинтересованных сторон после январских каникул.

«Нужно было проговорить всё с людьми, может что-то изменить, а что-то вообще убрать. Сейчас нам нужно услышать жителей. Нужно пригласить жителей, Сергея Суковатого, депутатский корпус, ассоциацию перевозчиков и решить вопрос, чтобы всем было удобно работать. Я считаю, что у нас нет ничего такого, что было бы невозможно отменить или поменять», — отметил Андрей Никонов.

По мнению перевозчиков, маршруты которых закрыли, депутаты опомнились слишком поздно — пассажиры и предприниматели страдают уже сейчас, действовать и помогать нужно было раньше.

«Городская Дума очень удивила — пассажиры приходили туда в октябре и просили не отменять маршруты, потом приходили в декабре. Но никаких решений депутаты не приняли. Понятно, что они не могут принимать такие решения, но они могли инициировать более серьёзный подход к рассмотрению этого вопроса. Вернуться к этому они хотят после новогодних праздников. А кто уже сегодня позаботится о людях, мёрзнущих на остановках?», — отметила Тремасова.

По её словам, транспортной сети действительно нужна модернизация, но она не должна опираться на исследования, удобные для чиновников, которые сначала хвалят проект, а затем говорят о его несостоятельности

 
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