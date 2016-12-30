Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой

В заключительном матче 2016 года хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» в гостях сломил сопротивление кемеровского «Кузбасса». «Армейцы» смогли реабилитироваться перед болельщиками за первую встречу, завершившуюся ничьей, и победили со счётом 7:5.









РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первая встреча в Кемерово завершилась со счётом 5:5. В повторной игре подопечные Михаила Юрьева продемонстрировали, что несмотря на отсутствие турнирной мотивации, не утратили победного настроя. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, добившись внушительного преимущества в три мяча к исходу 34-й минуты матча, «армейцы» легко позволили хозяевам вернуть интригу. Однако в решающий момент «СКА-Нефтяник» смог собрать волю в кулак, провёл две результативные атаки, которые и обеспечили победу. Дублем отметился Кирилл Петровский, хет-трик на счету Кристоффера Фаргестрёма, голами также отметились Артём Бондаренко и Антон Шевцов.









В дальневосточную столицу «армейцы» вернутся 31 декабря, а 5 и 6 января 2017 на своём льду проведут последние матчи первого этапа. Противостоять хабаровчанам будет серебряный призёр предыдущего чемпионата — иркутская «Байкал-Энергия». Оба матча начнутся в 15:00 по местному времени.









Также комитет по проведению чемпионата России огласил даты первых двух туров второго этапа национального первенства, участники которого будут бороться за выход в плей-офф. «СКА-Нефтяник» начнёт следующую стадию дома — 15 января в гости к «армейцам» пожалует архангельский «Водник», а 18 января — ульяновская «Волга».