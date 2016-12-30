Накануне Нового года хабаровские коммунисты отметят образование СССР

Сегодня, 30 декабря, большинство жителей России вспоминают о жизни «при Советском Союзе». В этот день 94 года назад, в 1922 году, соответствующей Декларацией утвердили образование Союза Советских Социалистических Республик. Бывшее крупнейшее государство мира по площади занимало восточную половину Европы и северную треть Азии, было вторым по экономической и военной мощи, и третьим — по численности населения.





В состав СССР с 1956 по 1991 год входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. К концу 1980-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками и к радикальным изменениям. В результате, в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а произошедшие события в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР.

К сентябрю 1991 года из Союза вышли Литва, Латвия и Эстония, а 8 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской Пуще объявили, что СССР перестал существовать, и договорились сформировать новую ассоциацию — Содружество Независимых Государств (СНГ). Ещё через две недели, 21 декабря, в Алма-Ате руководители 11 республик подписали протокол об образовании этого содружества. 25 декабря первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, и на следующий день СССР был распущен.