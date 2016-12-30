В пятницу в Хабаровске ожидают небольшой снег

В дальневосточной столице сегодня, 30 декабря, переменная облачность. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снегопад.
В утренние часы температура воздуха колеблется от -21 до -19 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в -16…-14 градусов.
В Хабаровске сегодня юго-западный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 9-14 метров в секунду.
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