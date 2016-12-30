В Хабаровске исполнились новогодние мечты маленьких пациентов

В Хабаровске депутаты Закдумы края Елена Ларионова и Ирина Штепа поздравили с наступающим Новым годом детей, которые лечатся в онкогематологическом отделении детской краевой больницы и детском противотуберкулёзном диспансере.

Новогоднее представление для пациентов онкогематологического отделения детской краевой больницы по инициативе Елены Ларионовой организовали члены Молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе, центра военно-патриотического воспитания «Взлёт» и «Молодой Гвардии».

«Каждый из ребят получил подарок, о котором попросил в письме к Дедушке Морозу. Признаться, некоторые подарки пришлось искать по всему городу. Например, хрустальные туфельки для шестилетней Дашеньки. Туфельки из настоящего хрусталя нам найти не удалось, но отыскались очень уж похожие! Малышка была просто в восторге. В Хабаровске оказалось много добрых людей, которые помогли нам найти и купить подарки для этих замечательных детишек: конструкторы, развивающие игры, куклы», — поделилась организатор мероприятия Елена Ларионова.

Всего же дети попросили у Деда Мороза более 30 подарков. Выполнить желание каждого ребёнка помогли разные люди и организации: представители добровольческих, общественных и политических объединений, чиновники, коммерсанты и спортсмены.

Подарки на новогоднем утреннике ребятишки получили из рук Деда Мороза. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, дети с удовольствием выполняли задания сказочных персонажей: читали стихи, пели песни, участвовали в игровых конкурсах. Тех, кто не смог покинуть кровати для участия в утреннике, праздничные герои и Дедушка Мороз поздравили в больничных палатах.

Родители и дети от души благодарили гостей за хороший повод повеселиться и возможность приобщиться к новогоднему настроению. А ребята наперебой делились своими впечатлениями о подарках и встрече с Дедом Морозом. Также они прикоснулись к настоящему мечу русских богатырей, в роли которых выступили исторические реконструкторы Центра военно-патриотического воспитания «Взлёт».

«За 12 лет организации акций с детьми, болеющими онкологическими заболеваниями, прикосновение к мечу стало нашей доброй традицией, которая заставляет верить детей в чудо выздоровления», — подчеркнула Елена Ларионова.

У больных ребятишек в детском противотуберкулёзном диспансере вместе с членами молодёжного регионального парламента и представителями краевого отделения Российского Красного Креста с подарками от Деда Мороза побывала депутат Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Штепа.

«Новый год — семейный праздник, а больные дети вынуждены встречать его вне дома. Нам захотелось, чтобы ребята почувствовали новогоднюю атмосферу, понимали, что Дед Мороз со своими подарками их не забыл. Средства для приобретения сладостей предоставили предприниматели Железнодорожного района города Хабаровска», — рассказала она.

Члены Молодёжной палаты, ставшие на час сказочными персонажами, развлекали детей весёлыми загадками и конкурсами, вовлекая всех в хоровод вокруг новогодней ёлки.