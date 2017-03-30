"СКА-Хабаровск" выбрал самую красивую болельщицу

В краевой столице прошёл конкурс «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Победительницей стала Светлана Стрелкова. Она представит город и команду в финальном отборе, который пройдёт в Москве.





Состязание за звание самой очаровательной и преданной поклонницы хабаровского футбольного клуба прошло в два этапа. По результатам голосования болельщиков в соцсетях из нескольких десятков претенденток выбрали пять финалисток. В пятерку лучших вошли Валерия Винокурова, Ирина Чупрунова, Виктория Курышко, Светлана Стрелкова и Анна Алейникова.

«Требования, выдвинутые лигой, сузили круг кандидаток. Так, принимать участие могли только девушки от 18 лет, а у нас было много заявок, которым 18-ти ещё не исполнилось, хотя это самая активная аудитория. В целом же, все участницы молодые, до 25 лет», — рассказал пресс-атташе клуба Юрий Собещук.

На финальную часть конкурса пришла вся команда, тренерский штаб, сотрудники клуба. В состав жюри вошли заместитель генерального директора — руководитель службы безопасности клуба Сергей Балакирев, капитан команды «СКА-Хабаровск» Александр Димидко, спортивный директор Андрей Скорочкин, тренер Юрий Шпирюк и пресс-атташе Юрий Собещук. Они оценивали внешние данные участниц, обаяние и шарм, а также опираясь на представленные конкурсантками анкетные данные и фотографии.

Решающими испытаниями для девушек стали футбольная викторина и конкурс снайперского мастерства. Конкурсантки отвечали на вопросы председателя жюри, касающиеся истории хабаровского клуба, его игроков и тренеров, истории мирового футбола в целом. Многих удивило, что девушки проявили неплохие знания «предмета», ответив на большую часть вопросов.

По итогам всех состязаний лучшей признали Светлану Стрелкову. Призы от клуба ей вручил главный тренер клуба Андрей Гордеев. Она отправится в Москву для участия в финале. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что победительница заключительного этапа получит недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию для публикации в глянцевом журнале и другие подарки.