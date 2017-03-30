Хабаровский край рискует остаться без пчёл

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Вымирать насекомые стали в начале марта
|Фото: pixabay.com
В Хабаровском крае, как и по всей России, погибают пчёлы. На некоторых пасеках падёж достигает 90 или даже 100 процентов. Это может привести к сокращению объёмов производства мёда, ухудшению его качества и снижению урожайности сельхозкультур, которые опыляют эти насекомые.
У пасечника Андрея Барсукова зиму из пяти пчелиных семей пережила всего одна. Чтобы бизнес не пошёл под откос, насекомых придётся докупать. Потери случались и раньше, но такого мора ещё не было. При детальном рассмотрении пчеловод с семилетним стажем на глаз определяет очевидную причину массовой гибели — нозематоз. Заболевание зрелых маток и трутней разрушает внутренние органы, финал один — летальный исход.
«Пчёлы тропой ползут и дохнут. Они могут жалить, потому что идут умирать», — рассказал программы «Вести-Хабаровск» Андрей Барсуков.
Бить тревогу пасечники по всей стране начали в первой декаде марта. Так, в Пермском крае смертность насекомых составила 100 процентов. Там пеняют на активность клещей и ранние осенние заморозки. Специалисты говорят и о более глобальных причинах.
«Некоторые учёные связывают это с действием ионного излучения, с действием тех же сотовых аппаратов. Когда пчёлка, допустим, вылетает из улика, она попадает под это излучение и теряется», — объяснил профессор ТОГУ, эксперт в области пчеловодства Николай Иванов.
По его словам, об эпидемии говорить пока рано, лучше задуматься о правильном уходе за пчёлами. Поддержали эксперта и предприниматели: по их мнению, на состояние пчёл влияют лекарственные препараты сомнительного происхождения.
«На рынке есть предложения китайских препаратов по борьбе с заболеваниями пчёл, но никто ещё не может дать гарантию, что они соответствуют всем требованиям безопасности», — отметил заместитель директора производственного предприятия Александр Журавлёв.
Причины две - ввоз в Хабаровский край неадаптированных к нашему климату пчёл из южных регионов СНГ и отсутствие должного санитарно-ветеринарного контроля современного технического уровня как на пасеках, так и в торговле препаратами для обработки пчёл, в т. ч. и китайскими. А вообще статья похожа на лоббирование денежной поддержки пчеловодов. Только вот получат ли её настоящие пчеловоды, а не осядет ли она в карманах "пчеловодов" - большой вопрос. Замечу ещё, что пчеловодам не нужны субсидии и финансовые поддержки. Пчеловодам нужен выход из резерваций "рынков выходного дня" в торговые сети. Также пчеловодам нужно прекращение одурачивания массового покупателя так называемыми ярмарками мёда, где качество продукта под большим вопросом, а цена - в 4 раза больше, чем у настоящего местного таёжного мёда.