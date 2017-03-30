Военные топографы Хабаровского края создадут 3D-модели местности

В Хабаровском крае стартовало тактико-специальное учение с центром геопространственной информации и навигации. Военнослужащие создадут трёхмерные модели местности при помощи техники нового поколения. В тренировке участвуют более 100 военнослужащих, к выполнению задач подключили около 20 единиц техники.

«Военные топографы на учении выполнят упражнения на современных комплексах, в том числе на передвижном навигационном геодезическом комплексе ПНГК-1 нового поколения. В ходе учения подразделение совершит марш в заданный район, где осуществит развёртывание техники. Будут созданы фотосхемы и трёхмерные модели местности, предназначенные для авиации, артиллерии и мотострелковых подразделений», — сообщили в пресс-службе ВВО.

Военным предстоит определить координаты и высоты пунктов и точек местности на маршруте перемещения войск, оперативно найти геодезические и ориентирные пункты. Специалисты топографической службы проведут сбор данных и выполнят нормативы по разработке и изданию топографической карты.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», военные региона начали осваивать ПНГК-1 около года назад. Мобильные комплексы представляют собой картографические лаборатории на базе КамАЗов. Геодезисты оперативно могут определить точки привязки на местности, составить 3D карты и распечатать их на бумаге для удобства навигации. Во время предыдущей тренировки топографы освоили новые спутниковые системы.