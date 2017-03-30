"Хронического" вора из Чегдомына будут судить за очередную кражу

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края отправили под суд мужчину, который совершил серию краж с общим ущербом на сумму более 37 тысяч рублей. Объектами похищения стали личные вещи знакомых задержанного.

Один из эпизодов произошёл в посёлке Чегдомын. Заявитель сообщил в дежурную часть о том, что в его отсутствие в квартире побывали злоумышленники. Мужчины не было дома несколько дней, а когда он вернулся, то обнаружил пропажу цифровой и бытовой техники стоимостью 17 тысяч рублей. Оперативники отыскали 34-летнего местного жителя, который оказался причастен к пропаже вещей потерпевшего. Задержанный сознался, что проник в квартиру, зная об отъезде хозяина. Он попал туда ночью через незакрытую форточку и похитил имущество, которое позже продал, а вырученные деньги средства потратил.

«Ещё две кражи мужчина совершил у своих знакомых. После совместного распития спиртных напитков в одном случае он тайно похитил из квартиры приятеля одежду и планшет с картой памяти — предметы на общую сумму более шести тысяч рублей. Во втором случае, дождавшись ночи, взломал замок гаража на приусадебном участке заявителя и похитил электроинструменты. Ущерб составил 14 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе упрвления МВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант уголовного дела нигде не работал, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Как признался 34-летний злоумышленник, кражи он совершал, чтобы выручить деньги с продажи похищенного.

В настоящее время материалы направили в суд для рассмотрения по существу. По двум другим делам правоохранители возбудили уголовные дела и проводят расследования. Преступник ожидает заседания под подпиской о невыезде. Стражи правопорядка устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Всё похищенное имущество удалось найти и вернуть законным владельцам.