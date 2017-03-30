Весна в городе: в Хабаровске начали продавать клубнику и черемшу

В дальневосточной столице уличные торговцы начали продавать клубнику и черемшу. По словам продавцов, свой товар они привозят из Хасанского района Приморского края. Там ремонтантную ягоду выращивают в парниках. В дальневосточной столице её начали продавать около недели назад, однако сейчас точек продаж стало намного больше, как и количества клубники.









«Не пахнет травой, ароматная, сладкая. Берут все — и дети, и взрослые, и пенсионеры. Занимаюсь клубникой не один год, поэтому могу сказать, что в этом году она слаще — весна ранняя, солнца больше. Да и самой ягоды в этот раз намного больше, поэтому цены мы снизили», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» продавец Владимир Бутин.









Однако не все дельцы позволяют себе скидки для покупателей. Если в районе Центрального рынка купить стаканчик клубники можно за 100 рублей, то на самих торговых рядах за такое же количество ягоды просят 250-260 рублей. Кто-то объясняет такие цены крупным размером плодов, а кто-то транспортными расходами. Однако не все покупатели верят в такие слова и считают, что клубнику привозят из Китая.









А вот черемшу только начали продавать в Хабаровске. Пучок дикоросов из того же Хасанского района обойдётся в 100 рублей, а «деликатес» из местных теплиц в два раза дешевле. В этом году зелень появилась немного раньше — повлияла тёплая погода.





«Сейчас такая погода ещё немного постоит, и в Вяземском районе, в районе имени Лазо тоже начнут собирать черемшу. Покупатели берут её на пирожки, салаты, окрошку. В прошлые годы её рано срывали, не успевала вырастать до больших размеров, а на этот раз крупная, листья большие», — отметил Владимир Бутин.









На рынках и улицах города появился ещё один символ весны — распустившаяся верба. Несмотря на то, что Вербное воскресенье православные христиане будут отмечать через неделю, уже сейчас можно купить это растение, причём с крупными пушистыми почками. Несколько веточек предлагают приобрести за 50 рублей. Агентство писало, что в этом году дерево распустилось намного раньше — в феврале.