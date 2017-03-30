Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Весна в городе: в Хабаровске начали продавать клубнику и черемшу: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 30 марта 2017 года, 20:52
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:16
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
сегодня, 07:55
Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
сегодня, 09:05
Приморский океанариум попросил повременить с посещением
сегодня, 16:05
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
сегодня, 15:33
Во Владивостоке четырёх кураторов "синего кита" отправили на лечение
сегодня, 07:01
Очередной циклон надвигается на Приморье
сегодня, 12:00
Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края
сегодня, 11:27
За работу в цирке Владивостока готовы заплатить почти 19 миллионов
сегодня, 19:18
Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
сегодня, 11:46
"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров

Обсуждаемое
сегодня, 12:16
71

Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
сегодня, 07:55
8

Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
сегодня, 17:55
3

Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
сегодня, 19:18
3

Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
сегодня, 15:16
3

Александр Щербаков: коррупция может погрузить всю страну в хаос
сегодня, 17:32
2

Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
сегодня, 02:01
2

ФСО РФ сможет изымать земли для госнужд
сегодня, 16:05
2

В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
сегодня, 19:00
1

Хабаровский край рискует остаться без пчёл
сегодня, 18:00
1

"СКА-Хабаровск" выбрал самую красивую болельщицу
Народный топ новостей

Гость
Алексей Егоров: Владивосток стал киберстолицей Дальнего Востока сегодня, 11:45
Алексей Егоров: Владивосток стал киберстолицей Дальнего Востока
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда вчера, 19:20
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы вчера, 15:36
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей вчера, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз вчера, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 583



Система Orphus

Весна в городе: в Хабаровске начали продавать клубнику и черемшу

Весна в городе: в Хабаровске начали продавать клубнику и черемшу
Также на рынках краевого центра появилась верба
сегодня, 16:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 2

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

В дальневосточной столице уличные торговцы начали продавать клубнику и черемшу. По словам продавцов, свой товар они привозят из Хасанского района Приморского края. Там ремонтантную ягоду выращивают в парниках. В дальневосточной столице её начали продавать около недели назад, однако сейчас точек продаж стало намного больше, как и количества клубники.


 

 
 

«Не пахнет травой, ароматная, сладкая. Берут все — и дети, и взрослые, и пенсионеры. Занимаюсь клубникой не один год, поэтому могу сказать, что в этом году она слаще — весна ранняя, солнца больше. Да и самой ягоды в этот раз намного больше, поэтому цены мы снизили», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» продавец Владимир Бутин.


 

 

Однако не все дельцы позволяют себе скидки для покупателей. Если в районе Центрального рынка купить стаканчик клубники можно за 100 рублей, то на самих торговых рядах за такое же количество ягоды просят 250-260 рублей. Кто-то объясняет такие цены крупным размером плодов, а кто-то транспортными расходами. Однако не все покупатели верят в такие слова и считают, что клубнику привозят из Китая.


 

 
 

А вот черемшу только начали продавать в Хабаровске. Пучок дикоросов из того же Хасанского района обойдётся в 100 рублей, а «деликатес» из местных теплиц в два раза дешевле. В этом году зелень появилась немного раньше — повлияла тёплая погода.


 

«Сейчас такая погода ещё немного постоит, и в Вяземском районе, в районе имени Лазо тоже начнут собирать черемшу. Покупатели берут её на пирожки, салаты, окрошку. В прошлые годы её рано срывали, не успевала вырастать до больших размеров, а на этот раз крупная, листья большие», — отметил Владимир Бутин.


 
 

 

На рынках и улицах города появился ещё один символ весны — распустившаяся верба. Несмотря на то, что Вербное воскресенье православные христиане будут отмечать через неделю, уже сейчас можно купить это растение, причём с крупными пушистыми почками. Несколько веточек предлагают приобрести за 50 рублей. Агентство писало, что в этом году дерево распустилось намного раньше — в феврале.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru