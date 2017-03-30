Хабаровский край со дня на день ожидает приход природных пожаров

В регионе в самое ближайшее время ждут начала лесных пожаров. Все службы, которые так или иначе относятся к надзору, профилактике и ликвидации природных возгораний, привели в полную боеготовность. Личные составы обучили и проверили на профпригодность.Техника и оборудование прошли необходимый контроль. Об этом и других аспектах предстоящего весеннего сезона пожаротушения журналистам рассказали на пресс-конференции руководители ведомств, которые отвечают за оперативное реагирование и борьбу со стихией.





«Весенний период — самый благоприятный период для развития пожаров, особенно на землях сельхозназначения. По данным гидрометеоцентра, в ближайшее время ожидается сухая и ветряная погода. В апреле температуры выше нормы, осадки — ниже нормы. В мае осадков норма и даже чуть ниже нормы. Весна ранняя, тепло пришло на две недели раньше срока. Сегодня силы и средства приведены в полную боеготовность», — озвучил начальник управления лесами правительства Хабаровского края Иван Денисов.

На сегодняшний день в Хабаровском крае зафиксировано 11 термоточек. Пять из них — контролируемые профилактические палы сухой растительности.





«Лесная служба специально по госзаданию краевого автономного учреждения поднадзорно отжигает те массивы, которые в дальнейшем, возможно, будут опасны при установлении сухой и ветреной погоды. Выжигания происходят при помощи специальных средств, под контролем лесопожарной службы, то есть там находятся специалисты с оборудованием и пожарная машина. Вот так ведётся планомерный контролируемый отжиг. У нас таких территорий, которые необходимо по плану выжечь — 63 тысячи гектаров. Сегодня мы отожгли только 14 тысяч. Дана команда оперативно закончить плановые отжиги в течении двух недель», — уточнил чиновник.

На вооружении лесной службы стоит 332 единицы всевозможной техники — пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы, бульдозеры и вездеходы. Современные технологии также помогают обнаружить и оперативно отреагировать на возгорание.

«В рамках лесного проекта за счёт всемирного банка в прошлом году мы получили 36 видеокамер системы «Лесохранитель», которые установлены на сотовых вышках от Бикина до Комсомольска. Вообще, для покрытия всего края зоной видимости камер нужно ещё около 80 штук. Успешно работает прямая линия при едином диспетчерском пункте, к которой подключено мобильное приложение «Береги лес». При помощи смартфона человек может зафиксировать точку и передать GPS-координаты пожара. Также по линии всемирного банка поступили два ситуационных центра — хорошо оснащённые высокотехнологичным оборудованием, на базе автомобиля марки КаМАЗ. Эти автомобили позволяют уезжать на дальние расстояния, в труднодоступные местности в 300-400 километрах от населённых пунктов. Машины полностью оборудованы необходимой электроникой — сотовая и спутниковая связь, компьютеры, специальные серверы, место для отдыха и бытовые приборы типа микроволновой печи — для специалистов. Машина уезжает и отслеживает ситуацию, специалисты могут на месте оценить ситуацию и принять соответствующее решение. В этом году планируется поставка тяжёлой техники и специального оборудования за счёт этого банка. Впервые, наверное, за 20 лет мы получили спецодежду для 500 пожарных. Одежда не горит, не плавится. Наша задача — не повторить прошлогодней истории с лесными пожарами в Сибири», — рассказал Иван Денисов.





Начальник управления лесами рассказал, что камеры системы «Лесохранитель» хорошо себя зарекомендовали во многих регионах страны. Это онлайн-оборудование, дальность видения которого — 40 километров. Техника покрывает 4,5 миллиона гектаров территории края. Принцип их действия — фиксация возгорания и оперативная передача координат на пульт управления лесничества. Диспетчеру остаётся только дать команду выехать в определённое место. За полтора месяца работы в прошлом году камеры зафиксировали восемь пожаров на площади от 0,1 гектара до 0,3 гектара, а потушить их удалось на площади в 0,6 гектара — это говорит об оперативном реагировании на пожар и возможности его ликвидировать практически в зачатке.

«Наше новшество — то, что в прошлом году мы начали взаимодействовать с другими службами, в том числе с МЧС и УМВД по Хабаровскому краю, по проведению рейдовых мероприятий на выявление несанкционированных сельхозпалов. На сегодняшний день в крае действуют уже шесть таких мобильных групп, в состав которых входят все надзорные органы. С их помощью мы выявляем такие палы и привлекаем владельцев земли к административной или уголовной ответственности. К примеру, в прошлом году, впервые за семь лет, в ходе такого рейда был выявлен факт поджога в Амурском районе, который принёс ущерб лесному хозяйству на сумму более шести миллионов рублей. Виновного задержали и привлекли к уголовной ответственности, суд приговорил его к возмещению ущерба в шесть миллионов рублей. Осуждённый объяснил, что он выжигал местность для того, чтобы после там собирать черемшу», — рассказал начальник управления лесами.

Чиновник отметил, что имеющихся в автопарке ситуационных центров недостаточно для обслуживания больших площадей, поэтому планируется закупить ещё четыре единицы такой техники. В свою очередь, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказал о законодательных новшествах, которые вступили в силу с 1 марта 2017 года.





«С 1 марта текущего года вступили в силу изменения. Со дня схода снежного покрова необходимо очищать территорию, прилегающую к лесному фонду, шириной не менее 10 метров, либо выполнять минерализированную полосу шириной не менее 0,5 метра. К чему ещё привели изменения: если раньше мы точечно выявляли нарушения и привлекали к административной ответственности, то сейчас у нас есть реестр участков, граничащих с лесом. По этому реестру мы и проводим рейды, отправляем группы с целью проверки очистки территории и наличия минерализованных полос. Сейчас ещё снег не везде сошёл, но рейды начнутся уже с предстоящей субботы по территории всего края. В каждом муниципальном районе у нас создаются группы — будут представители управления лесами, администрации поселений и УМВД. Благодаря реестрам мы будем знать, кого наказывать в случае обнаружения нарушений в пограничных зонах между участками и лесом. С 31 марта текущего года закон вводит полный запрет на сжигание сухой растительности на сельскохозяйственных полях, на землях запаса, а также на разведение костров в полях. Делается это для того, чтобы люди очищали свои участки, а не просто выжигали. Это же так просто — бросить спичку и смотреть, как горит, но такие палы могут привести к серьёзным последствиям, которые грозят наказанием вплоть до уголовной ответственности», — рассказал Николай Гасендыч.

Ответственность за поджигание сухой растительности варьируется. Размер штрафов также плавает от 500 рублей до 200 тысяч в соответствии с административным законодательством. В уголовном порядке нарушителя можно наказать лишением свободы до одного года.