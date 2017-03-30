Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске продавец гаджетов помог задержать грабителей: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 30 марта 2017 года, 20:53
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:16
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
сегодня, 07:55
Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
сегодня, 09:05
Приморский океанариум попросил повременить с посещением
сегодня, 16:05
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
сегодня, 15:33
Во Владивостоке четырёх кураторов "синего кита" отправили на лечение
сегодня, 07:01
Очередной циклон надвигается на Приморье
сегодня, 12:00
Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края
сегодня, 11:27
За работу в цирке Владивостока готовы заплатить почти 19 миллионов
сегодня, 19:18
Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
сегодня, 11:46
"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров

Обсуждаемое
сегодня, 12:16
71

Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
сегодня, 07:55
8

Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
сегодня, 17:55
3

Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
сегодня, 19:18
3

Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
сегодня, 15:16
3

Александр Щербаков: коррупция может погрузить всю страну в хаос
сегодня, 17:32
2

Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
сегодня, 02:01
2

ФСО РФ сможет изымать земли для госнужд
сегодня, 16:05
2

В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
сегодня, 19:00
1

Хабаровский край рискует остаться без пчёл
сегодня, 18:00
1

"СКА-Хабаровск" выбрал самую красивую болельщицу
Народный топ новостей

Гость
Алексей Егоров: Владивосток стал киберстолицей Дальнего Востока сегодня, 11:45
Алексей Егоров: Владивосток стал киберстолицей Дальнего Востока
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда вчера, 19:20
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы вчера, 15:36
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей вчера, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз вчера, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 583



Система Orphus

В Хабаровске продавец гаджетов помог задержать грабителей

В Хабаровске продавец гаджетов помог задержать грабителей
Он оперативно вызвал полицию, когда к нему обратилась жертва преступления
сегодня, 17:00
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице стражи правопорядка по горячим следам задержали двоих подозреваемых в нападении на горожанина. Найти злоумышленников им помог сотрудник салона связи — он позвонил в полицию, когда к нему обратился пострадавший от преступных действий.

Помощи у продавца магазина мобильных телефонов, расположенного на улице Тихоокеанской в Краснофлотском районе, попросил мужчина, который рассказал, что на него напали неизвестные. Преступники повалили потерпевшего на землю и отобрали у него два гаджета общей стоимостью порядка десяти тысяч рублей. Заявитель успел рассмотреть, что на кистях рук одного из нападавших имелись татуировки, которые обычно делают в местах лишения свободы.

Правоохранители передали ориентировки с приметами подозреваемых наружным нарядам полиции. Во время объезда близлежащих кварталов экипаж ППС остановил двоих подходящих под описание мужчин. Похищенные сотовые телефоны находились у одного из них.

Для дальнейших разбирательств фигурантов доставили в городской отдел полиции № 11. Потерпевший уверенно опознал в них мужчин, которые на него напали. Выяснилось, что оба злоумышленника в прошлом имели уйму проблем с законом. Так, 36-летний приезжий из Комсомольска-на-Амуре привлекался девять раз к уголовной ответственности за различные, в том числе тяжкие, имущественные преступления. Его подельник, 49-летний хабаровчанин, был фигурантом уголовных дел о грабеже, хранении наркотиков и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, задержанных водворили в изолятор временного содержания. Меру пресечения им изберут в судебном порядке. Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории краевого центра.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru