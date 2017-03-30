В Хабаровске продавец гаджетов помог задержать грабителей

В дальневосточной столице стражи правопорядка по горячим следам задержали двоих подозреваемых в нападении на горожанина. Найти злоумышленников им помог сотрудник салона связи — он позвонил в полицию, когда к нему обратился пострадавший от преступных действий.

Помощи у продавца магазина мобильных телефонов, расположенного на улице Тихоокеанской в Краснофлотском районе, попросил мужчина, который рассказал, что на него напали неизвестные. Преступники повалили потерпевшего на землю и отобрали у него два гаджета общей стоимостью порядка десяти тысяч рублей. Заявитель успел рассмотреть, что на кистях рук одного из нападавших имелись татуировки, которые обычно делают в местах лишения свободы.

Правоохранители передали ориентировки с приметами подозреваемых наружным нарядам полиции. Во время объезда близлежащих кварталов экипаж ППС остановил двоих подходящих под описание мужчин. Похищенные сотовые телефоны находились у одного из них.

Для дальнейших разбирательств фигурантов доставили в городской отдел полиции № 11. Потерпевший уверенно опознал в них мужчин, которые на него напали. Выяснилось, что оба злоумышленника в прошлом имели уйму проблем с законом. Так, 36-летний приезжий из Комсомольска-на-Амуре привлекался девять раз к уголовной ответственности за различные, в том числе тяжкие, имущественные преступления. Его подельник, 49-летний хабаровчанин, был фигурантом уголовных дел о грабеже, хранении наркотиков и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, задержанных водворили в изолятор временного содержания. Меру пресечения им изберут в судебном порядке. Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории краевого центра.