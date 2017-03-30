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В Хабаровском крае за пожар на "гектарах" будут отвечать их владельцы: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровском крае за пожар на "гектарах" будут отвечать их владельцы

В Хабаровском крае за пожар на "гектарах" будут отвечать их владельцы
Пожарный надзор Хабаровского края пройдёт с рейдом по участкам земли
сегодня, 14:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

Собственники бесплатных «гектаров» должны самостоятельно организовать работы по предотвращению не только техногенных пожаров, но и природных. Вскоре с проверкой к счастливым обладателям земельных участков нагрянут контролирующие органы.

О вопросах контроля и исполнения противопожарного законодательства для владельцев бесплатных наделов рассказали сегодня, 30 марта, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС России Николай Гасендыч и начальник управления лесами правительства региона Иван Денисов.

«Если «гектар» будет граничить с лесным фондом, то владелец должен самостоятельно организовать работы по минерализации полосы между участком и лесом. Полоса эта должна быть шириной не менее десяти метров. У нас есть реестр всех этих граничащих территорий и мы обязательно будем проводить рейдовые мероприятия с целью проверить, есть ли эта полоса или нет. Если нет, то, соответственно, владельца участка мы будем наказывать. Если участок будет расположен в лесной зоне, то это подведомственная территория управления лесами», — пояснил Николай Гасендыч.

Распределение участков земли происходит не только в лесах и полях, но и непосредственно в населённых пунктах. Однако на данный момент вопрос ответственности владельца земли полностью не урегулирован.

«Как только будет передан «гектар» и подписан договор, и гражданин вступит в полное владение данным участком, будет подан проект освоения этого участка, будет отчёт об его использовании, будет выбран вид использования, тогда и наступит ответственность за данный участок, который выбрал гражданин. Те органы, которые будут выдавать «гектар», те и будут контролировать. Если это будет в лесу, то контроль в соответствии с лесным законодательством, и осуществлять его будут лесные инспекторы. Если «гектар» будет расположен на землях поселений, то контроль будет осуществляться со стороны тех администраций населённых пунктов, в которых участок будет расположен. На самом деле законодательство в этом вопросе ещё дорабатывается и даже договор, который на сегодняшний день заключается с лицами, желающими получить «гектар», может подлежать корректировкам. На данный момент нигде ещё не прописано, что человек, взяв «гектар» земли на бумаге, если, не дай Бог, там произойдёт пожар, понесёт ответственность. Я думаю, будут уточняться какие-то пункты, изменения. В случае, если лицо уже непосредственно находится на участке и осуществляет определённый вид деятельности, тогда он и должен нести ответственность. Федеральный закон № 119 регулирует вопросы предоставления «гектара», а ответственность предусматривается различными кодексами — Административным, Уголовном, Лесным», — добавил начальник управления лесами правительства Хабаровского края Иван Денисов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что в крае необходимо в этом году обновить около 600 километров минерализованных полос. Работы продолжатся вплоть до осени, когда исчезнет последний очаг лесных возгораний. Региональные власти совместно с силовиками усиленно готовятся к пожароопасному сезону. В этом году он, вероятнее всего, начнётся в апреле. По сведениям синоптиков, весной ожидают ранний и быстрый сход снега из-за дефицита осадков зимой. Поэтому к началу сезона следует подготовиться уже сейчас.

 
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