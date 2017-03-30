Асфальт на улицах Хабаровска будет укладывать немецкая техника

В дальневосточной столице к ремонту дорог привлекут технику из Германии. Немецкую установку Vogele на гусеничном ходу для укладки асфальта приобрело муниципальное предприятие «Дорремстрой». Теперь сотрудники проходят обучение, чтобы приступить к работе на новом оборудовании.

Эта машина может с одинаковой мощностью обслуживать как узкие улочки, так и широкие трассы. Установка Vogele в Германии является одной из самых распространённых моделей дорожной техники. В России её используют уже несколько лет. Теперь немецкая техника добралась до Хабаровска и ждёт своего часа.

«Асфальтоукладчик может укладывать слой покрытия на ширину от 2,5 до 5 метров, а толщина — до 30 сантиметров. Он обладает высокой производительностью — до 600 тонн в час», — рассказал корреспонденту телеканала «СЭТ-тв» представитель официального дилера Vogele, заместитель директора ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис» Павел Маренков.

Техника муниципального предприятия «Дорремстрой» на сегодняшний день изношена почти на 60 процентов. Одним из первых шанс оценить новую установку получил работник Евгений Коробейников. На старом асфальтоукладчике он трудился девять лет.

«Здесь немного другая система управления — на старом асфальтоукладчике она была попроще. Конечно, придётся привыкать», — озвучил сотрудник.

Капитальный ремонт в этом году ожидает почти 30 километров городских дорог. Рабочие бригады восстанавливают участки улиц Ворошилова, Даниловского, Льва Толстого и Хабаровской.

«Эта техника необходима для того, чтобы нормально строить хабаровские дороги. Мы будем строить непосредственно улицу Краснореченскую в этом году — третья очередь у нас», — поделился главный инженер МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.

Немецкая техника обошлась в 16,5 миллиона рублей. Предприятие планирует для эффективной укладки асфальта купить ещё и каток. Если предстоящее лето будет для «Дорремстроя» трудовым, заработанные деньги пойдут на обновление парка машин.