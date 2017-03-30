Зависимый хабаровчанин сдал свою квартиру под наркопритон

Жителя дальневосточной столицы поймали правоохранители за то, что он организовал в своей квартире наркопритон. Злоумышленник сдавал жилплощадь зависимым хабаровчанам, которые платили ему веществами для личного употребления. Вместе с хозяином полицейские задержали и посетителей.

У стражей порядка были данные о том, что в одной из квартир дома в Краснофлотском районе краевой столицы регулярно собирались зависимые горожане, которые готовили и употребляли наркотики. Подозреваемый проживает в квартире один, семьи у него нет. Раньше 37-летнего мужчину судили за незаконный оборот наркотических средств. На момент проведения операции в квартире, помимо хозяина, были четверо посетителей — двое мужчин и две женщины. Медицинское освидетельствование показало, что все они были в состоянии наркотического опьянения от «синтетики». Полицейские также нашли в квартире предметы для приготовления и употребления веществ.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, хозяин помещения стал фигурантом уголовного дела. За организацию и содержание притона ему грозит до четырёх лет лишения свободы. На время расследования мужчину отпустили под подписку о невыезде. Его гостей в качестве наказания взяли под арест на четверо суток.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других жителях краевого центра, которые организовали притон в своей квартире. С посетителей они брали плату деньгами, которые тратили на очередную дозу. Одному из злоумышленников назначили лишение свободы условно, а другому — в колонии строгого режима. Аналогичное заведение полицейские обнаружили в Центральном районе Хабаровска. В помещении полицейские увидели четверых взрослых в состоянии опьянения, а также шприцы, жгуты и другие предметы.