Зависимый хабаровчанин сдал свою квартиру под наркопритон

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С посетителей он брал плату запрещёнными веществами
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Жителя дальневосточной столицы поймали правоохранители за то, что он организовал в своей квартире наркопритон. Злоумышленник сдавал жилплощадь зависимым хабаровчанам, которые платили ему веществами для личного употребления. Вместе с хозяином полицейские задержали и посетителей.
У стражей порядка были данные о том, что в одной из квартир дома в Краснофлотском районе краевой столицы регулярно собирались зависимые горожане, которые готовили и употребляли наркотики. Подозреваемый проживает в квартире один, семьи у него нет. Раньше 37-летнего мужчину судили за незаконный оборот наркотических средств. На момент проведения операции в квартире, помимо хозяина, были четверо посетителей — двое мужчин и две женщины. Медицинское освидетельствование показало, что все они были в состоянии наркотического опьянения от «синтетики». Полицейские также нашли в квартире предметы для приготовления и употребления веществ.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, хозяин помещения стал фигурантом уголовного дела. За организацию и содержание притона ему грозит до четырёх лет лишения свободы. На время расследования мужчину отпустили под подписку о невыезде. Его гостей в качестве наказания взяли под арест на четверо суток.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других жителях краевого центра, которые организовали притон в своей квартире. С посетителей они брали плату деньгами, которые тратили на очередную дозу. Одному из злоумышленников назначили лишение свободы условно, а другому — в колонии строгого режима. Аналогичное заведение полицейские обнаружили в Центральном районе Хабаровска. В помещении полицейские увидели четверых взрослых в состоянии опьянения, а также шприцы, жгуты и другие предметы.
Насмешили подвигом!!! В каждом доме есть, как минимум, одно подобное заведение. А еще вот-вот потеплеет, тогда на территории каждого муниципального детского сада возобновят свою противозаконную деятельность вечерние филиалы наркопритонов. Все об этом знают, ни для кого это не секрет. Но, похоже, что наркотизация населения - одна из важнейших задач так называемых "экономических реформ".