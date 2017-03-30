В Хабаровском крае проснулись клещи

В Хабаровском крае активизировались клещи. Люди видят их на приусадебных участках и дачах, а также снимают паукообразных с собак. РИА «Восток-Медиа» уже писало, что, по прогнозам Роспотребнадзора, переносчики опасных инфекционных заболеваний в этом году должны были пробудиться в марте. Предположения специалистов оказались верными.

«Клещи действительно пробудились. Мониторинг организован, еженедельно с утра мы получаем информацию о присасываниях, но пока таких случаев в крае не было», — сообщил корреспонденту агентства начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

Пользователи социальных сетей размещают в Интернете фотографии пойманных клещей и сообщают о некоторых случаях присасывания, однако они могут не попадать в ежедневные сводки, если человек не обратился за медицинской помощью.

«В случае выявления присосавшегося клеща, человек должен обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику по месту жительства. При этом не важно, привит человек или нет. Врач определит показания для введения иммуноглобулина. Вакцина даёт 95-процентную гарантию, но врач должен понаблюдать за таким пациентом», — отметил Владислав Ходжер

Специалисты советуют при выезде за город надевать одежду, которая полностью закроет шею и ноги, а также руки до кистей. После возвращения из зелёных зон нужно внимательно осмотреть себя и спутников на наличие клещей. Если паукообразного обнаружили, не нужно пытаться вытащить его самостоятельно — обязательно надо обратиться к медикам.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что прививки против клещевого энцефалита в этом году получили больше 100 тысяч жителей края, в том числе 43 тысячи детей. Вторая стадия вакцинации населения стартовала в регионе 9 января, основную часть граждан привили до 15 февраля.