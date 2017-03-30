Магазин "Наш выбор 27" откроют в Комсомольске-на-Амуре

В апреле в Комсомольске-на-Амуре откроют магазин, в котором реализовывать свою продукцию будут только производители региона. Торговая точка разместится в муниципальном здании на Аллее Труда, 27 и получит название «Наш выбор 27».

«Мы будем использовать название и логотип проекта. Ценники и прилавки оформят в стиле бренда «Наш выбор 27». На прилавках будет представлена продукция местных производителей. Мы уже связались со всеми предприятиями пищевой отрасли города и края. Там будут хлебобулочные изделия, мясная продукция, полуфабрикаты, кондитерская и рыбная продукция, напитки, яйца», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления потребительского рынка администрации Комсомольска-на-Амуре Игорь Городилов.

Свою продукцию в магазине смогут реализовывать предприятия, которые уже получили право на использование знака «Наш выбор 27», а также производители, которые находятся в стадии получения логотипа и те, кто планируют размещать его на своих товарах.

«Если к нам обратятся производители из других регионов с просьбой разместить их товар, мы предложим им другие варианты реализации продукции в городе. Но я думаю, что таких предложений не будет. Мы не будем выгонять других производителей, просто в приоритете у нас будут местные предприятия», — отметил Игорь Городилов.

Инициативу Комсомольска-на-Амуре поддержали в краевом правительстве. Региональные власти подали городу идею открытия подобного магазина, и местные чиновники начали реализовывать задумку.

«Мы всецело заинтересованы в появлении таких магазинов в крае, чтобы было не только брендирование в торговых сетях, а полноформатные торговые точки», — сообщил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу.

В рамках проекта «Наш выбор 27» предприятия региона получили уже 72 сертификата, дающие право использовать местный знак качества. «Самолёт» на упаковке теперь могут размещать и два производителя непродовольственной группы. Агентство писало, что региональные власти намерены отдать местным продуктам лучшие полки в магазинах, чтобы увеличить спрос и продажи.