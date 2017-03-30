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В Комсомольском районе у мужчины нашли почти килограмм марихуаны: РИА "Восток-Медиа"
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В Комсомольском районе у мужчины нашли почти килограмм марихуаны

В Комсомольском районе у мужчины нашли почти килограмм марихуаны
"Наркобарон" утверждает, что это его личный запас
сегодня, 11:20
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В посёлке Новый Мир Комсомольского района 30-летний местный житель заготавливал марихуану. Наркотики он хранил у себя дома, изготавливая из растительного урожая гашишное масло. После того, как к мужчине нагрянула полиция, он лишился ценного запаса, а взамен приобрёл проблемы с законом и риск оказаться за решёткой.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнего жителя Комсомольского района, которого подозревают в незаконном сбыте более 700 граммов веществ. Найти у него дома запрещённый запас помогла служебно-разыскная собака. Когда стражи правопорядка пришли в дом, где жил фигурант, она обозначила шкаф, из которого полицейские изъяли 26 пакетиков с растительной массой зелёного цвета. На тёплой веранде в шкафу правоохранители нашли предметы для изготовления наркотического вещества.

Экспертно-криминалистическая экспертиза показала, что изъятые предметы использовались для изготовления марихуаны. Со слов подозреваемого, из растительной массы он делал гашишное масло для личного употребления.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 
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