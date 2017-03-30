У аграриев Хабаровского края недостаёт картофеля для посадки

В Хабаровском крае продолжается подготовка к весенним полевым работам. Местных аграриев обеспечили семенами картофеля только на 86 %. Остальное регион планирует закупить в Тюменской области. Партия поступит в субъект в конце апреля.

В хозяйствах организовали ремонт техники, закупку семян и удобрений. Как сообщили в Минсельхозе края, регион практически полностью обеспечил себя посевным материалом. У фермеров есть необходимое количество зерновых культур, сои. Аграрии также закупили около 2,4 тысячи тонн минеральных удобрений и 150 тонн элитных семян, проводят ремонт техники. К работе в полях подготовили около 140 тракторов (66 % от плана), а также почти 500 единиц специальной техники. Это плуги, сеялки, культиваторы и другие приспособления. Частично компенсировать затраты на проведение посевной кампании аграриям поможет правительство региона. По информации ведомства, из-за ранней весны полевые работы в крае могут начаться уже в первых числах апреля.

«Сегодня мы завершаем приём документов на выплаты субсидий в области растениеводства. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 70 миллионов рублей. Для аграриев это весомое подспорье. Им мы помогаем заполнить документы, чтобы выплаты прошли как можно быстрее», — отметил заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Александр Никуленко.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году переувлажнение сельскохозяйственных угодий привело к частичной потере урожая. Картофель гнил прямо на полях края. Специальная техника для сбора корнеплодов вязла в размокшей земле угодий. Вместо привычных двух недель рабочие не могли собрать картофель больше месяца.