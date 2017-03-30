Ещё один ребёнок умер из-за пожара в комсомольской коммуналке

В городской больнице Комсомольска-на-Амуре умер шестилетний мальчик, получивший ожоги 2-3 степени при пожаре в коммунальной квартире. Ребёнок скончался от полученных повреждений в реанимационном отделении.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 28 марта в одной из квартир многоэтажного дома на улице Котовского произошёл пожар. После его ликвидации в одной из комнат огнеборцы нашли тело семилетней девочки, ещё троих детей доставили в больницу. Сейчас два мальчика — двух и трёх лет — находятся в детской городской больнице, у них ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Как выяснили правоохранители, мать находилась дома с детьми, при пожаре она не пострадала. По её словам, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Но, как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной, а мать погибших детей злоупотребляла спиртными напитками.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и пытаются изъять оставшихся детей из семьи.