Хабаровчане присоединятся к акциям в поддержку планеты

Сегодня, 30 марта, международное сообщество поддержит разнообразными акциями и флешмобами планету, на которой мы живём. В мире празднуют День защиты Земли. История превращения 30 марта в особенную дату точно неизвестна. Однако существует мнение, что этот день был признан в середине XX века: тогда учёные задумались о будущем нашей планеты.





Эксперты подсчитали, что через несколько сотен лет человечеству грозит тотальное уничтожение. Сегодняшний день призывает к объединению всех людей на планете Земля для проведения мер защиты окружающей среды.





Этот праздник даёт возможность каждому человеку сделать что-то доброе и хорошее во имя защиты природы: например, убрать за собой мусор после отдыха на природе, пройтись пешком вместо того, чтобы проехаться на автомобиле, не использовать в быту средства, которые не смогут потом разложиться. Зачастую на подобные поступки соглашаются единицы людей, но именно благодаря им Земля становится чище.









Нужно помнить, что планета Земля — это родной дом, который нужно содержать в чистоте и порядке. Только тогда она дарит людям чистый воздух, воду и плодородные земли.