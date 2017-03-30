Среди школьников Хабаровского края выберут лучших каллиграфов

В Хабаровском крае идёт подготовка к конкурсу «Каллиграф», в котором примут участие школьники третьих и четвёртых классов. Им предстоит выполнить два задания: переписать текст, соблюдая правила каллиграфического письма, и написать мини-сочинение. Победителям достанутся дипломы от Минобрнауки края. В борьбу за них уже вступили 40 человек.

«Лучших каллиграфов-школьников определят среди учащихся по программам начального общего образования, по адаптированным основным общеобразовательным программам и для тех, для кого русский язык не является родным», — рассказала специалист министерства образования и науки региона Елизавета Поддубных.

Кроме того, в каждой категории определят три призовые работы в номинациях «Лучший каллиграф» и «Лучшая творческая работа». По информации портала «Прообраз 27», тем, кто не получит дипломы победителя, достанутся сертификаты участников. Состязание пройдёт 1 апреля. Одновременно с конкурсом состоится краевой семинар «Обучение русскому языку в начальной школе по адаптированным основным общеобразовательным программам». Его посетят педагоги начальных классов школ Хабаровского края, специалисты в области начального образования и родители участников конкурса «Каллиграф».