В Хабаровске полицейские "открыли" сезон краж велосипедов

С наступлением весны — а в этом году она ранняя — горожане чаще начинают пользоваться двухколёсным транспортом. На улицах Хабаровска уже можно встретить мотоциклиста или велосипедиста, а вместе с их появлением активизируют свою деятельность и воры. Угон байков и мопедов можно назвать сезонным преступлением. Первую такую кражу полицейские раскрыли пару недель назад. Преступника, который похитил велосипед, задержали с поличным.

«Пару недель назад, когда ещё лежал снег и было довольно холодно, сотрудники ППС задержали мужчину на велосипеде. Первое, что привлекло внимание полицейских — это вообще сама ситуация, когда вечером по снегу мужчина катался на велосипеде. Велосипедиста попросили задержаться, а он стал нервничать. Это насторожило патрульных. Гражданина доставили в отдел и выяснилось, что велосипед числится как похищенный. У нас есть своя внутренняя база данных похищенных велосипедов, по которой мы смотрим и проверяем», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Правоохранители отмечают, что в период с весны по осень в день фиксируют до 15 случаев краж байков, а за месяц эта цифра может возрастать до сотни. О криминальном велосезоне 2016 года агенство писало не раз. Так, в августе стражи правопорядка задержали 14-летнего комсомольчанина, который за лето умудрился украсть семь велосипедов, продать их и потратить вырученные деньги на личные нужды. Полицейские дают множество рекомендаций, как сохранить своё имущество, а в случае его кражи — какие данные необходимо предоставить оперативникам.

«В отличии от автомобилей и других транспортных средств, требующих регистрации, велосипеды не регистрируют. Лучше всего при покупке велосипеда его сфотографировать, сделать несколько детальных снимков — отличительные черты, царапины, уникальные детали, рама, если на ней есть номер — то и его тоже. Хранить фото нужно не на телефоне, а на более надёжном носителе. Телефон может сломаться, потеряться. Храните чеки от покупки и документы на велосипед — это позволит более точно определить ущерб», — рассказал Кирилл Блинов.

Главное правило для велосипедиста — никогда не оставлять своё транспортное средство в подъезде, а также без присмотра, даже на короткое время. Агентство неоднократно рассказывало, как по собственной беспечности хабаровчане лишаются своих железных "коней".

«Не оставлять велосипеды в подъездах — ни на ночь, ни днём, ни на пять минут. Домофон не спасает от краж. В подъезд легко проникнуть, даже если есть домофон. Даже если велосипед прикован тросиком, умельцы легко перекусывают его слесарным инструментом — это секундное дело. Хранить велосипед лучше дома или в гараже. Да, неудобно, но это лучшая гарантия сохранности. Не оставляйте на велосипедах дорогостоящее оборудование типа навигаторов, сумок с личными вещами. В таких сумках граждане часто оставляют телефоны, плееры и другие гаджеты. Во время велопрогулок старайтесь не оставлять без присмотра велосипед, если, например, зашли в магазин. Особенно распространено это среди детей и подростков — оставить без присмотра велосипед и пойти играть. Не давайте незнакомцам или малознакомым личностям покататься. Это также часто практикуется среди детей: дают незнакомцу прокатиться, а потом оказывается, что велосипед угнали», — подытожил собеседник.

Иногда дети становятся не только жертвами угонщиков велосипедов, но и помощниками в их поимке. О подобном случае РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказывало в мае 2017 года. Благодаря бдительности детей полицейским удалось раскрыть по горячим следам кражу байка. Ученики средней школы № 47 сидели на лавочке недалеко от одного из торговых центров в Железнодорожном районе и отдыхали после прогулки. Школьники увидели, как женщина припарковала свой велосипед возле входа в ТЦ и зашла в павильон. Через несколько минут интерес к байку проявил молодой человек. Он «поколдовал» над удерживающим тросиком, сел на велосипед и попытался уехать. Подростки поняли, что стали свидетелями кражи, и отправились в погоню. Школьникам удалось не только вернуть похищенное двухколёсное транспортное средство стоимостью около шести тысяч рублей, но и указать дом, в который зашёл подозреваемый.