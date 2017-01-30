В торговых точках Хабаровского края продолжат искать "Боярышник"

В Хабаровском крае продолжат выявлять точки, торгующие спиртосодержащей продукцией. Меры ввели из-за того, что за месяц действия ограничений количество отравлений в стране уменьшилось. В ходе проверок из оборота изъяли больше 500 тысяч единиц сомнительного алкоголя.

По информации пресс-службы краевого правительства, в регионе ограничения коснулись около пяти тысяч торговых точек, в том числе магазинов непродовольственных товаров, а также почти 1,5 тысячи предпринимателей, которые торгуют алкоголем официально по лицензии. С 27 января по-прежнему запрещено реализовывать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 28 %. Исключение составят парфюмерные изделия и различные стеклоомывающие жидкости.

«Постановлением определено и новое условие запрета — имеются в виду только те товары, которые продаются ниже минимальной розничной цены алкоголя крепостью более 28 % объёмом 0,5 литра. Например, если непищевая спиртосодержащая продукция реализуется выше минимальной цены водки — 190 рублей, то её реализация разрешена», — рассказала начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Елена Спиридонова.

По её словам, за соблюдением ограничительных мер по-прежнему будет следить региональное управление Роспотребнадзора и полиция. Они продолжат проводить совместные рейды. По данным краевого управления МВД, с 22 декабря прошлого года в крае проверили 325 торговых точек, из незаконного оборота изъяли почти 650 литров спиртосодержащей продукции.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»писало, что торговые и аптечные сети в регионах проверяют на наличие сомнительной спиртосодержащей продукции с декабря 2016 года. Поручение об усилении контроля над продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкоголя дал губернатор региона Вячеслав Шпорт. В крае нашли почти 500 аналогов «Боярышника».В январе в рамках рейдов представители ведомства обнаружили в точках продаж в Хабаровском крае 486 единиц спиртсодержащей непищевой продукции. В Комсомольске-на-Амуре специалисты Роспотребнадзора нашли на предприятии мелкой розницы настойку боярышника. Ещё из двух изъяли лосьоны «с градусом»: содержание этилового спирта в них составило больше 25 %.

Также агентство писало, что в декабре «Гражданский патруль» начал сбор подписей под обращением в Генеральную прокуратуру России с просьбой усилить контроль над работой киосков, торгующих алкоголем и спиртосодержащей продукцией. По мнению активистов, эти точки являются каналами поставки контрафакта, из-за которого гибнут люди.