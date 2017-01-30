Фермерам Хабаровского края дадут субсидии на покупку новой техники

Аграрии Хабаровского края снова получили возможность компенсировать затраты на покупку новой техники. В региональном министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий организовали приём заявок от фермеров. Этот вид поддержки власти решили сохранить в 2017 году, потому что считают данное направление важным для развития аграрной отрасли региона и обеспечения продовольственной безопасности.

«В каждом конкретном случае выплата будет зависеть от общего количества поданных заявок. Документы будем принимать до 1 июня, после начнётся распределение средств. Выплаты — это не более 50% стоимости каждой единицы техники — аграрии должны получить к августу. Мы рассчитываем, что господдержка простимулирует малые и крупные хозяйства приобретать новую технику и списывать ту, которая исчерпала свой ресурс», — сообщил начальник отдела технической и технологической политики в сельском хозяйстве Александр Рог-Кустов.

Аналогичная программа действовала в регионе с 2011 по 2015 годы. По информации пресс-службы краевого правительства, благодаря этому местные фермеры смогли купить почти 600 единиц новой техники. В прошлом году в профильном министерстве решили возродить эту меру поддержки аграриев — по итогам конкурса среди них распределили почти 52 миллиона рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году также усилится поддержка малых форм хозяйствования, которые производят около 70 % продукции. Кроме того, в ведомстве планируют разобраться с предприятиями-банкротами и развивать систему мелиорации сельхозугодий. Это направление позволит повысить урожайность как в небольших, так и в крупных хозяйствах.