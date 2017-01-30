Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее между регионами страны около 700 миллионов рублей на развитие межрегиональных центров компетенций. Хабаровский край получит около 70 миллионов — создание такой организации в Комсомольске-на-Амуре намерены завершить до конца года.

«Принятое решение будет способствовать совершенствованию в субъектах Федерации условий для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования», — отмечается на сайте кабмина.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», инициатива создания межрегионального центра компетенций принадлежит премьер-министру России. Организация учреждения входит в проект долгосрочного комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. На центр делают ставку, в том числе, в вопросах оттока молодёжи из города. Сообщалось, что за два года на оборудование проекта потратят 400 миллионов рублей — по 200 миллионов из федерального и краевого бюджетов.

В министерстве образования Хабаровского края корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали, что создание МЦК в 2017 году продолжится на условиях софинансирования. Учреждение будет работать на базе авиастроительного колледжа.

«Губернатор подписывал гарантийное письмо, поэтому к 70 миллионам рублей от министерства образования России край добавит 100 миллионов. Этот проект мы должны завершить к концу года, полностью оборудовав учреждение», — отметила начальник управления профессионального образования Елена Шадуя.

По её словам, министерство готовит для МЦК педагогов, которые займутся внедрением новых образовательных технологий. В учреждении будут интегрированы лучшие практики обучения, в том числе — по стандартам World Skills.