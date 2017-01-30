Более трёхсот жителей Николаевска получат новые квартиры

В этом году в Хабаровском крае должен завершиться четвёртый, заключительный этап региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. В её рамках в Николаевске-на-Амуре региональные власти планируют построить шесть домов общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров. В новые квартиры смогут переехать сразу 327 жителей города.

В краевом министерстве ЖКХ края отметили, что получить новые квартиры смогут лишь граждане, жилье которых признали аварийным до 1 января 2012 года. Дома по программе возводят в Бикинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Комсомольском и Николаевском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. С 2011 года на этих территориях построили 46 домов для переселенцев. Дополнительно 83 квартиры власти купили на вторичном рынке и у застройщиков. В итоге за шесть лет удалось расселить 194 ветхих дома 30-40-х годов постройки.

«Общий объём средств, направленных на строительство или приобретение нового жилья из разных источников, превысил 1,9 миллиарда рублей. Из них 657 миллионов было выделено из краевого бюджета, 495 миллионов — из муниципальных, 817 миллионов рублей профинансировал Фонд содействия реформированию ЖКХ», — отметил замминистра ЖКХ края Эдуард Бурдинский.

По информации пресс-службы регионального правительства, сейчас Хабаровский край занимает 28-е место в рейтинге субъектов России по расселению граждан из аварийного жилья. На Дальнем Востоке регион занимает третье место. Впереди только Магаданская и Сахалинская области.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в сентябре в Комсомольске сдали очередной дом для переселенцев из аварийного жилья. В него въехали 15 семей. Общая площадь жилых помещений составила 1 184 квадратных метра. В дальневосточной столице в этом году планируют снести 15 ветхих строений и расселить жильцов в новые дома.