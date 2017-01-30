В Хабаровске в пожаре на улице Голубкова погибла двухмесячная девочка

В дальневосточной столице сегодня ночью, 30 января, в жилом доме на улице Голубкова произошёл пожар. К тому моменту, когда на место происшествия прибыли спасатели, огонь полностью охватил здание. Во вторую краевую больницу врачи доставили двоих человек, сейчас они находятся в реанимации. Однако пожар унёс жизнь их маленького ребёнка.

«В 4:15 на центральный пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о загорании частного дома по улице Голубкова, 18. В 4:32 пожар был локализован, в 6:30 — полностью ликвидирован», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчине 1984 и женщине 1985 года рождения удалось выбраться из горящего частного дома и позвать соседей на помощь. После этого они потеряли сознание. Их доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

«В огне погибла девочка, ей было два месяца. Её останки нашли в здании. В доме чуть ли не дотла всё сгорело. Мы проводим проверку, устанавливаем все причины и обстоятельства произошедшего», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.