Торговца "призрачными" запчастями из Чегдомына отправили под суд

В дальневосточной столице перед судом предстал житель посёлка Чегдомын Хабаровского края. Мужчину признали виновным в том, что он «наварился» на торговле несуществующими автозапчастями. На 29 мошенничествах он получил 570 тысяч рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 24-летний злоумышленник зарабатывал на «призрачных» товарах через Интернет. Он регистрировал адреса электронной почты на имена вымышленных людей и создавал личные кабинеты на популярных сайтах объявлений. Там парень продавал автомобильные запчасти, двигатели и крупные агрегаты, которых у него никогда не было. Фигурант примерно каждый месяц создавал по одному аккаунту, где писал больше 300 объявлений.

У мошенника было семь банковских карт, на которые клиенты переводили предоплату за товар в полном размере. Их мужчина регистрировал на себя, свою сожительницу и знакомых. Сим-карты, с которых злоумышленник созванивался с покупателями, он также оформлял на разных людей. Для того, чтобы клиенты ему поверили, мошенник высылал им фиктивные сканы паспортов, которые создавал на компьютере в графических редакторах и наполнял вымышленными данными.

Переехав из дальневосточной столицы в Приморье, мошенник продолжил заниматься противоправной деятельностью. Правоохранители задержали обвиняемого во Владивостоке. В общей сложности он совершил 29 мошенничеств с ущербом порядка 570 тысяч рублей. В числе потерпевших — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Омской областей, Краснодарского края и других регионов. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, Кировский районный суд дальневосточной столицы назначил виновному три года и два месяца лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Также ему придётся вернуть деньги обманутым клиентам.