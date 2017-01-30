В Хабаровске почтили память популяризатора бильярда

Турнир по бильярдному спорту памяти одного из самых уважаемых игроков Дальнего Востока Олега Вишнякова прошёл в краевой столице. Долгожданную победу одержал хабаровчанин Сергей Юртаев, обыгравший в финале 15-летнего Константина Мишатина.









Участниками состязаний стали спортсмены и любители бильярда из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и Южно-Сахалинска. Всего в борьбу вступили 58 человек. Все они сыграли в московскую пирамиду.





«Это традиционный турнир, он проводится восьмой год. Соревнования проводят в память Олега Вишнякова — человека, который в своё время популяризировал бильярдный спорт. Он за свой счёт вывозил команды Хабаровска в другие регионы, сам хорошо играл. Участие в нынешнем турнире приняли его ученики. Когда Олега Николаевича не стало, его друзья учредили этот турнир, который всегда собирает множество поклонников бильярда», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.





Одним из фаворитов, помимо Дмитрия Володина и Сергея Юртаева, считался Александр Павлюк, представляющий Сахалин. Он начал год с победы, поэтому многие бильярдисты опасались оказаться с ним в паре.









«Александр и раньше хорошо играл и был для меня примером, потом он немного сбавил обороты и казался мне равным соперником. Но сейчас, смотря как он на Сахалине обыграл Юртаева, как он действовал, я немного боюсь его», — признался спортсмен федерации бильярдного спорта Никита Арсентьев.





Несмотря на опасения, участники турнира смогли обыграть именитого фаворита. В итоге в финал прошли давние соперники — Сергей Юртаев и победитель первенства России Константин Мишатин. На этот раз успех праздновал более опытный спортсмен — Юртаев выиграл со счётом 4:1. Третье место также осталось за хабаровчанином — бронзу завоевал Павел Сковычев.









«Я готовился к турниру, серьёзно настраивался на три последние встречи с Николаем Михайличенко, Павлом Сковычевым и Константином Мишатиным. Настрой себя оправдал: 3:0, 4:0, 4:1. Самая боевая встреча была с Виталием Филлиповичем из Владивостока», — отметил Сергей Юртаев.





В будущем в федерации планируют сделать турнир более спортивным: проводить состязания по комбинированной пирамиде, а также дать ему статус дальневосточных соревнований.