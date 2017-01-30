Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО

Первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокушинкай прошли в краевой столице. Переходящие командные кубки турниров завоевали представители Хабаровского края. В копилке спортсменов до 18 лет — 34 медали разного достоинства, у мужчин и женщин — 14 наград.









Участие в состязаниях приняли 420 спортсменов со всего Дальнего Востока. Такого количества каратистов соревнования ещё не собирали. Организаторы связывают это со статусом турниров, а также с возросшей популярностью этого вида спорта. Победители получили путёвки на первенство и чемпионат России. В ходе соревнований бойцы были поделены на весовые категории: для юных спортсменов было 32 группы, для взрослых — 43.









«К этим соревнованиям у нас готовились практически все спортсмены федерации. Как таковых сборов не было, все готовились на местах. Это первый турнир в этом году, в дальнейшем наши спортсмены будут участвовать в Кубке мира, на первенствах мира и Европы. Сейчас посмотрели, какая форма у бойцов, будем вносить коррективы в подготовку», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный тренер сборной Хабаровского края Роман Семченко.









Дети до 11 лет состязались только в дисциплине «ката», остальные также принимали участие в поединках — дисциплина «кумитэ». Вклад в победу сборной внесли подопечные Захара Артиховича и сам спортсмен, который уже пять лет тренирует детей. Хабаровчанин стал первым в ката, равных ему на Дальнем Востоке вновь не оказалось.









«Сложно совместить свои выступления и проследить за подопечными. Энергии больше отдаёшь, но опыт позволяет с этим справиться. Ката и кумитэ — составляющие каратэ, одно без другого невозможно, но в ката у меня получается лучше. И я, и дети, которых тренирую, начали готовиться к этим соревнованиям в сентябре, почти полгода на это потратили», — признался Захар Артихович.









Участники старше 18 лет, прошедшие в полуфинал, также соревновались в тамешивари — показательном разбивании твёрдых предметов незащищёнными частями тела. Лучшим среди мужчин тут стал Дмитрий Попов из Камчатского края. Ему в общей сложности покорилась 21 доска. У женщин победу праздновала Мария Лапина. Спортсменка из Еврейской Автономной области разбила 15 досок.









Хабаровский край занял первое место по количеству медалей как в первенстве, так и в чемпионате. Взрослые спортсмены завоевали семь золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Дети показали лучшие результаты: 19 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.









«Нашим тренерам необходимо поработать над тем, чтобы у нас были бойцы-тяжеловесы. Средний вес у нас представлен нормально, лёгкий вес очень хороший, есть сильные бойцы, например, Кирилл Псарёв, Александр Аристов. В тяжах сегодня есть недоработка. Сильнейшим бойцом-тяжеловесом сейчас на Дальнем Востоке и в мире считается Годерзи Капанадзе с Камчатки. Он создаёт конкуренцию многим, сильный и динамичный боец», — отметил президент Восточно-Российской межрегиональной организации киокушинкай каратэ Валерий Пукас.









Кирилл Псарёв принять участие в чемпионате ДФО не смог из-за травмы. Сейчас спортсмен восстанавливается, чтобы принять участие в Кубке России, который пройдёт в феврале на Камчатке. Своего мастерства не показала и одна из сильнейших каратисток Дальнего Востока — Ксения Засорина. Хабаровчанка сейчас находится на сборах в Испании.









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