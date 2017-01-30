По пути в Вяземский подростки из Хабаровска раскрасили электричку

Сотрудники Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых в вандализме. За нанесение граффити на электричку будут отвечать юные жители дальневосточной столицы.

Двоих подростков практически с поличным задержали представители патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Молодые люди, прячущие лица под масками, ранним утром фотографировали электричку с нанесёнными на ней рисунками.

Для выяснения обстоятельств несовершеннолетних доставили в дежурную часть Хабаровского ЛУ. Выяснилось, что подростки из благополучных семей отпросились у родителей в поездку с ночёвкой. Они решили поехать со своими друзьями в город Вяземский. Ночью на одной из станций ребята нанесли на электропоезд различные рисунки с помощью краски из баллончиков. Они планировали по возвращении в Хабаровск сфотографировать своё творчество и поделиться им в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, ранее подростки не попадали в поле зрения сотрудников полиции. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок до трёх лет.