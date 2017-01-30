В Советской Гавани пожар в заброшенном бараке унёс жизни двоих мужчин

В Советской Гавани вспыхнул огнём деревянный одноэтажный дом. Когда пожарные прибыли на место, пламя разрушало барак изнутри. После того, как спасателям удалось справиться со стихией, внутри обнаружили тела двоих мужчин.

«Сообщение о возгорании в деревянном доме барачного типа поступило на пульт в 17:54. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. В 18:23 пожар был локализован, в 19:42 — полностью ликвидирован. Обнаружены тела двоих мужчин. Причины пожара и смерти устанавливаются», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по краю Анастасия Котова.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю подтвердили данные о двух погибших. Причиной пожара могла стать неосторожность при обращении с дровяной печью или её неисправность.

«Погибли двое мужчин — 1963 и 1977 года рождения. Установлено, что ещё утром они начали распивать в деревянном доме спиртные напитки. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности при обращении с дровяной печью или её неисправности, а погибшие отравились продуктами горения», — рассказал старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.