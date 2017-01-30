Хабаровчане в соцсетях раскритиковали акцию "Блокадный хлеб"

Мнения жителей краевой столицы об акции «Блокадный хлеб» разошлись. В соцсетях пользователи обрушились с критикой на организаторов, придумавших мероприятие. Однако нашлись горожане, вставшие на защиту подобных событий. Координаторы пообещали учесть пожелания хабаровчан при проведении акции в следующем году.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 29 января волонтёры в рамках акции, посвящённой 73-й годовщине снятия осадного положения с Ленинграда, раздали горожанам кусочки особенного хлеба. Его испекли по рецепту военного времени — в тесто добавили целлюлозу, опилки, берёзовые почки и сосновую кору. Акция «Блокадный хлеб» состоялась в трёх торговых центрах Хабаровска, и ещё до официального начала собрала десятки горожан в очереди за кусочком памятной еды.

После этого в социальных сетях началась полемика — многие считают акцию «показухой» и неверной трактовкой исторического события. Агентство писало, что ещё до проведения «Блокадного хлеба» жители Санкт-Петербурга назвали акцию фарсом и абсурдом. По мнению сотрудников государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, хлеб — это символ, с которым нельзя играть подобным образом. С этим утверждением согласились и жители дальневосточной столицы.

«Странный способ вспомнить тех кто от голода пух. Это все равно что в Освенциме печи разжечь» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — считает пользователь соцсетей Николай Браунштейн.

«У людей совсем атрофировался мозг... И у тех, кто стоял в очереди за халявой, и у тех, кто организовал этот идиотизм. И ведь догодались еще ветеранам этот хлеб везти! Безмозглые создания... Стыд и позор организаторам. В очередной раз пиар на костях» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — пишет Анна Нестеренко в паблике «Типичный Хабаровск».

«Я ещё понимаю действительно в школах, детских садах, пту, институтах проводить так скажем семинары, на которых можно показать и технологию приготовления, и размеры порций, впринципе примеры всего того, что шло в пищу того времени...но ** вашу дивизию! Раздавать блокадный хлеб под видом акции в память о Блокаде, это трэш» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — написала пользователь Ольга Смольянина.

Организаторы, следящие за отзывами об акции в разных социальных сетях, пообещали учесть мнения горожан. По словам координаторов, во многих высказываниях есть рациональное зерно.

«Мы проанализировали итоги акции. Очень много приходило педагогов, руководителей детских садов, чтобы взять этот кусочек блокадного хлеба и провести уроки мужества в учреждениях. Поэтому мы решили, что в следующем году, вероятнее всего, хлеб мы будем раздавать не только в торговых центрах, но и в школах. Проведём обучающие занятия с педагогами, чтобы они транслировали наши идеи на уроках. Надеемся, что негативных отзывов будет меньше», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист Центра патриотического воспитания Татьяна Васильченко.