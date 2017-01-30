Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровчане в соцсетях раскритиковали акцию "Блокадный хлеб": РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 31 января 2017 года, 05:44
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
В Хабаровске в пожаре на улице Голубкова погибла двухмесячная девочка
В Хабаровске в пожаре на улице Голубкова погибла двухмесячная девочка
Спортсмен из Находки снова победил на трековых гонках в Хабаровске
Спортсмен из Находки снова победил на трековых гонках в Хабаровске
Регионы:


Популярное
вчера, 14:52
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 10:31
Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
вчера, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
вчера, 08:55
Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
вчера, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 14:45
Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 13:27
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 08:32
Часть жителей Владивостока до вечера останется без света
вчера, 11:05
Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
вчера, 18:10
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца

Обсуждаемое
вчера, 14:45
18

Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 17:22
8

#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
вчера, 14:52
7

Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 08:55
6

Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
вчера, 13:27
6

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 11:05
5

Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
вчера, 11:40
5

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 15:15
4

В Пожарском районе от капкана погибла молодая тигрица
вчера, 18:10
3

Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 09:28
3

В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева вчера, 16:21
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока вчера, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 853



Система Orphus

Хабаровчане в соцсетях раскритиковали акцию "Блокадный хлеб"

Хабаровчане в соцсетях раскритиковали акцию "Блокадный хлеб"
Организаторы пообещали учесть мнения горожан в следующем году
вчера, 12:40
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Мнения жителей краевой столицы об акции «Блокадный хлеб» разошлись. В соцсетях пользователи обрушились с критикой на организаторов, придумавших мероприятие. Однако нашлись горожане, вставшие на защиту подобных событий. Координаторы пообещали учесть пожелания хабаровчан при проведении акции в следующем году.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 29 января волонтёры в рамках акции, посвящённой 73-й годовщине снятия осадного положения с Ленинграда, раздали горожанам кусочки особенного хлеба. Его испекли по рецепту военного времени — в тесто добавили целлюлозу, опилки, берёзовые почки и сосновую кору. Акция «Блокадный хлеб» состоялась в трёх торговых центрах Хабаровска, и ещё до официального начала собрала десятки горожан в очереди за кусочком памятной еды.

После этого в социальных сетях началась полемика — многие считают акцию «показухой» и неверной трактовкой исторического события. Агентство писало, что ещё до проведения «Блокадного хлеба» жители Санкт-Петербурга назвали акцию фарсом и абсурдом. По мнению сотрудников государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, хлеб — это символ, с которым нельзя играть подобным образом. С этим утверждением согласились и жители дальневосточной столицы.

«Странный способ вспомнить тех кто от голода пух. Это все равно что в Освенциме печи разжечь» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — считает пользователь соцсетей Николай Браунштейн.

«У людей совсем атрофировался мозг... И у тех, кто стоял в очереди за халявой, и у тех, кто организовал этот идиотизм. И ведь догодались еще ветеранам этот хлеб везти! Безмозглые создания... Стыд и позор организаторам. В очередной раз пиар на костях» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — пишет Анна Нестеренко в паблике «Типичный Хабаровск».

«Я ещё понимаю действительно в школах, детских садах, пту, институтах проводить так скажем семинары, на которых можно показать и технологию приготовления, и размеры порций, впринципе примеры всего того, что шло в пищу того времени...но ** вашу дивизию! Раздавать блокадный хлеб под видом акции в память о Блокаде, это трэш» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — написала пользователь Ольга Смольянина.

Организаторы, следящие за отзывами об акции в разных социальных сетях, пообещали учесть мнения горожан. По словам координаторов, во многих высказываниях есть рациональное зерно. 

«Мы проанализировали итоги акции. Очень много приходило педагогов, руководителей детских садов, чтобы взять этот кусочек блокадного хлеба и провести уроки мужества в учреждениях. Поэтому мы решили, что в следующем году, вероятнее всего, хлеб мы будем раздавать не только в торговых центрах, но и в школах. Проведём обучающие занятия с педагогами, чтобы они транслировали наши идеи на уроках. Надеемся, что негативных отзывов будет меньше», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист Центра патриотического воспитания Татьяна Васильченко.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru