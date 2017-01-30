В Хабаровском крае у главы Минстроя появились два заместителя

Министр строительства Хабаровского края Константин Пепеляев обзавёлся двумя новыми заместителями. Ими станут Марина Костина и Виктор Кузнецов.

Марина Ивановна Костина в прошлом занимала руководящий пост в Хабаровском филиале акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк». Информация о том, что она вошла в штат заместителей главы Минстроя, появилась на официальном сайте ведомства.

«В результате оценки кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Хабаровского края на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе проведённых конкурсных процедур рекомендованы к назначению на должность государственной гражданской службы Хабаровского края: <…> Министерство строительства Хабаровского края — заместитель министра Костина Марина Ивановна», — говорится в сообщении.

Информацию о процедуре назначения Виктора Михайловича Кузнецова в министерстве строительства пока не обнародовали.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в августе суд отправил под домашний арест заместителя министра строительства Хабаровского края Дениса Киреева. Его подозревают в получении взятки в размере 1 миллион 920 тысяч рублей. Расследование уголовного дела, возбуждённого против чиновника, находится на особом контроле прокуратуры края, обвиняемый уже начал давать показания. Преступление, в совершении которого следователи подозревают замминистра краевого Минстроя, он совершил, когда занимал пост заместителя главы Советской Гавани. Денис Киреев стал фигурантом уголовного дела о хищениях при реализации госпрограммы по сейсмоусилению жилых домов. Вторым участником расследования является директор строительной компании «Малахит».

Известно, что администрация Советской Гавани в 2013 году заключила со строительной организацией ООО «Малахит» три муниципальных контракта на выполнение работ по сейсмоусилению девяти многоквартирных домов. Директор подрядной организации по поручению чиновников изменил утверждённые проекты, указав завышенные сведения о стоимости материалов. Вместо дорогостоящих материалов, указанных в контрактах, подрядчик использовал дешёвые заменители.

Впоследствии он предоставил к оплате фиктивные документы, а должностные лица администрации приняли работы и перечислили фирме 38,8 миллиона рублей при фактических затратах 18,2 миллиона рублей. Ущерб бюджету превысил 20 миллионов рублей.

По версии следствия, покровительство данной коммерческой организации оказывал заместитель главы администрации Совгавани. Он осуществлял контроль за ходом проводимых работ. За свои услуги чиновник потребовал от подрядчика взятку в размере 1 миллиона 920 тысяч рублей. Сейчас коммерсант, отблагодаривший чиновника крупной суммой за возможность заработать на выполнении строительного контракта, помещён в следственный изолятор.

Ранее агентство писало, что сотрудники регионального управления Следственного комитета России в конце июля передали в суд уголовное дело против бывшего министра строительства Хабаровского края Андрея Попова. Фигурантом уголовного дела он стал после резонансного скандала вокруг строительства домов в жилкомплексе «Твердохлебово», который возводится в районе села Мирное. Часть жилья там выделялась для детей-сирот. Изначально краевого чиновника следователи решили привлечь к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, однако летом этого года переквалифицировали статью на более строгую — «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершённое лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с причинением тяжких последствий».