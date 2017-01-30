На маршрутках № 61К в Хабаровске появились таблички со шрифтом Брайля

Их всё ещё размещают, несмотря на то, что слепым они не нужны

В дальневосточной столице перевозчики продолжают модернизировать свои транспортные средства. Таблички с надписями шрифтом Брайля теперь есть, в частности, на маршрутках № 61К, которые следуют от железнодорожного вокзала по улице Карла Маркса с выездом на Серышева. Также коммерческий транспорт предпринимателя Павлюка оборудован кнопками вызова помощи для инвалидов.

«Эту кнопку, кнопку помощи инвалидам, наш хозяин установил в ноябре прошлого года. Но на моих сменах ещё никто ни разу ей не воспользовался», — рассказал администраторам паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» водитель маршрутки (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Слепой житель или гость Хабаровска может воспользоваться нововведением, если знаком со шрифтом, но для этого табличку нужно нащупать рукой. Чтобы её найти, придётся потратить некоторое время, которое не всегда есть у водителя.

«Не гигиеничненько», — прокомментировал фотографии пользователь «ВКонтакте» Вячеслав Легков.

«Вообще, эта кнопка не только для слепых! Только пользы, действительно, почти ноль! То водитель не хочет ждать и помочь, то где есть выдвижной пандус, он вечно не работает! Вот поэтому, мало люди ездят», — написала своё мнение Татьяна Фомичёва.

«Интересно откуда там пандус взялся ,эта кнопка так видимо для покозухи», — считает Вадим Личман.

Таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова помощи предпринимателям приходится монтировать, чтобы соблюдать условия конкурса перевозчиков. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по его итогам после 29 августа 2016 года часть транспортных средств должны были оснастить кондиционерами и оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. За отсутствие табличек с увеличенным размером букв и с применением шрифта Брайля в октябре наказали 11 бизнесменов. Предприниматели размещают их, несмотря на то, что инвалиды по зрению не будут ими пользоваться — так считают представители Всероссийского общества слепых. По словам эксперта, в Хабаровском крае азбукой для слепых владеют всего около 10 % всех незрячих.