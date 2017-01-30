Трамвай без двери возил пассажиров в Хабаровске

Трамвай первого маршрута, оставшийся без двери, несколько остановок вёз пассажиров с ветерком. Из довольно нового вагона людей высадили только у трамвайного депо, до этого водитель спокойно принимал хабаровчан и позволял им заходить в салон. Однако его вины в ТТУ не видят.

«А куда ему было деваться? Доехал аккуратненько. Не знаю, почему водитель не высадил людей сразу, но порой пассажиры сами не хотят выходить. Не драться же с ними», — прокомментировал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

По его словам, начальник службы эксплуатации предоставил докладную, в которой объяснил, что дверь сломали сами пассажиры, когда выходили из вагона. Инцидент произошёл 28 января. К началу новой недели трамвай починили, сейчас с исправной дверью он работает на линии.

Если в новых трамваях ветер и холод ощущаются только при поломках, то в старых вагонах пассажиры замерзают даже при всех закрытых дверях. Как писало агентство, в них столбик термометра не поднимается выше нуля, независимо от маршрута и времени суток. В ТТУ такую температуру считают нормальной и отмечают, что холод поступает при открывании дверей — справиться с таким потоком морозного воздуха старые печи не могут.