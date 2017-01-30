Хабаровчанину не удалось скрыться в сарае от сердитой собутыльницы

Жительница дальневосточной столицы ответит в суде за убийство своего товарища по застолью. Хабаровчанка, распивая спиртные напитки со знакомым мужчиной, поссорилась с ним, а точку в конфликте решила поставить при помощи ножа.

По версии следствия, вечером 14 мая 2016 года обвиняемая вместе с приятелем распивала спиртные напитки в частном доме, расположенном в Кировском районе Хабаровска. Непринуждённое общение вскоре вылилось в конфликт. Мужчина решил прекратить ссору с 38-летней собутыльницей и ушёл спать в сарай во дворе. Однако хабаровчанка решила оставить последнее слово в этом конфликте за собой. После того как её приятель заснул, она зашла в постройку, которую мужчина выбрал в качестве ночлега, и воткнула ему в спину нож. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба Cледственного управления СК России по Хабаровскому краю, обвиняемая не признаёт свою вину. Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения по существу направили в суд.

Жители Хабаровского края нередко выясняют отношения при помощи холодного оружия. Как писало РИА «Восток-Медиа», жителя посёлка Охотска Хабаровского края суд признал виновным в убийстве женщины. Мужчина схватился за нож из-за того, что погибшая обвинила его в импотенции, а потом поджёг тело. Суд посчитал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора.

Ранее жителя района имени Лазо Хабаровского края приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в том, что он убил своего отца. На судебном заседании установлено, что 8 апреля этого года 54-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим отцом 1938 года рождения. Он схватил нож и нанёс пожилому родственнику больше 20 ножевых ранений по различным частям тела, от которых тот скончался на месте.