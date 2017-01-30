Хабаровчан ждёт тёплый и ветреный понедельник

В течение всего дня синоптики не прогнозируют осадков

В дальневосточной столице сегодня, 30 января, переменная облачность. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение всего дня осадков не будет.





Температура воздуха утром составит -25...-23 градуса по Цельсию. В послеобеденные часы столбик термометра покажет отметку в -15...-13 градусов.









Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра в Хабаровске сегодня составляет 6-9 метров в секунду, иногда с порывами до 11 метров в секунду.