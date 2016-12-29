"Почта России" в Хабаровском крае на праздники изменила режим работы

Получить посылки и письма можно будет уже 3 января

«Почта России» сообщила об изменениях в режиме работы в период новогодних праздников. Так, 31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи Хабаровского края будет сокращён на один час.

1, 2 и 7 января 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5 и 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Как уточнила руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Дальний Восток ФГУП «Почта России» Елена Рыжкова, пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базах всех основных платформ: iOS, Android и Windows Phone.